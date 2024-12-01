Стала известна причина потери сознания Бове в игре «Фиорентина» – «Интер»

Появились подробности обморока полузащитника «Фиорентины» Эдоардо Бове на 17-й минуте матча 14-го тура Серии A с «Интером».

22-летний итальянец пережил эпилептический припадок, сопровождавшийся остановкой сердца.

Незадолго до потери сознания игрок «Фиорентины» столкнулся с Дензелом Дюмфрисом, получив удар в область груди и селезенки.

Сердечный приступ у Бове случился уже в машине скорой помощи.

Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Он пришел в сознание и заговорил с окружающими.

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