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    • Стала известна причина потери сознания Бове в игре «Фиорентина» – «Интер»

    Стала известна причина потери сознания Бове в игре «Фиорентина» – «Интер»

    Появились подробности обморока полузащитника «Фиорентины» Эдоардо Бове на 17-й минуте матча 14-го тура Серии A с «Интером».

    22-летний итальянец пережил эпилептический припадок, сопровождавшийся остановкой сердца.

    Незадолго до потери сознания игрок «Фиорентины» столкнулся с Дензелом Дюмфрисом, получив удар в область груди и селезенки.

    Сердечный приступ у Бове случился уже в машине скорой помощи.

    Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Он пришел в сознание и заговорил с окружающими.

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    Источник: ANSA

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    01.12.2024 23:31
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    Комментарии (2)
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    Oldtrafford83
    1733116435
    Здоровья пацану!!!
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    k611
    1733129171
    Здоровья игроку!
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