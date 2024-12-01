Хавбек «Фиорентины» Бове упал на поле без сознания в игре с «Интером», матч перенесен

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове упал на поле без сознания на 17-й минуте матча 14-го тура Серии A с «Интером».

Во время оказания помощи медиками игрока окружили футболисты, скрыв его от камер. На глазах некоторых из футболистов были слезы.

Через несколько минут Бове унесли с поля, его увезли на машине скорой помощи.

Матч был приостановлен, футболисты покинули поле. Позже стало известно, что игру перенесли на другой день.

22-летний Бове провел в этом сезоне 14 матчей за «Фиорентину», забил 1 гол, отдал 4 передачи.

Он выступает во флорентийском клубе на правах аренды из «Ромы».

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