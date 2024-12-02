Заявление «Фиорентины» о состоянии Бове, перенесшего эпилептический припадок с остановкой сердца

«Фиорентина» проинформировала болельщиков о состоянии здоровья полузащитника Эдоардо Бове.

Футболист потерял сознание на 17-й минуте воскресного матча 14-го тура Серии A с «Интером».

22-летний итальянец пережил эпилептический припадок, сопровождавшийся остановкой сердца.

Незадолго до обморока игрок «Фиорентины» столкнулся с Дензелом Дюмфрисом, получив удар в область груди и селезенки.

Матч перенесли на неопределенный срок.

«Эдоардо Бове спокойно провел ночь, утром его разбудили и провели экстурбацию [извлечение дыхательных трубок]. Сейчас он в сознании, бодр и осознает [происходящее].

Он поговорил с семьей, руководством клуба, тренером и товарищами по команде, которые окружили его, как только получили хорошие новости.

В ближайшие дни будут проведены дополнительные обследования для установления причин, приведших к произошедшей вчера критической ситуации.

Врачи, лечащие футболиста, подтверждают, что диагностические исследования продолжаются.

«Фиорентина» благодарит Университетскую больницу Кареджи, всех врачей и персонал за работу, выполненную с большой человечностью и профессионализмом.

Спасибо также нашим болельщикам и всему футбольному миру, которые в этот деликатный момент проявили большое участие и внимание.

Послания и поддержка принесли большое утешение как клубу, так и Эдоардо и его семье», – говорится в публикации «Фиорентины».