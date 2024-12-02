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    • Заявление «Фиорентины» о состоянии Бове, перенесшего эпилептический припадок с остановкой сердца

    Заявление «Фиорентины» о состоянии Бове, перенесшего эпилептический припадок с остановкой сердца

    «Фиорентина» проинформировала болельщиков о состоянии здоровья полузащитника Эдоардо Бове.

    • Футболист потерял сознание на 17-й минуте воскресного матча 14-го тура Серии A с «Интером».
    • 22-летний итальянец пережил эпилептический припадок, сопровождавшийся остановкой сердца.
    • Незадолго до обморока игрок «Фиорентины» столкнулся с Дензелом Дюмфрисом, получив удар в область груди и селезенки.
    • Матч перенесли на неопределенный срок.

    «Эдоардо Бове спокойно провел ночь, утром его разбудили и провели экстурбацию [извлечение дыхательных трубок]. Сейчас он в сознании, бодр и осознает [происходящее].

    Он поговорил с семьей, руководством клуба, тренером и товарищами по команде, которые окружили его, как только получили хорошие новости.

    В ближайшие дни будут проведены дополнительные обследования для установления причин, приведших к произошедшей вчера критической ситуации.

    Врачи, лечащие футболиста, подтверждают, что диагностические исследования продолжаются.

    «Фиорентина» благодарит Университетскую больницу Кареджи, всех врачей и персонал за работу, выполненную с большой человечностью и профессионализмом.

    Спасибо также нашим болельщикам и всему футбольному миру, которые в этот деликатный момент проявили большое участие и внимание.

    Послания и поддержка принесли большое утешение как клубу, так и Эдоардо и его семье», – говорится в публикации «Фиорентины».

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    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    02.12.2024 18:56
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    Комментарии (1)
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    k611
    1733162942
    Страшно такое пережить. Здоровья прежде всего!
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