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    • Новые данные о состоянии игрока «Фиорентины», перенесшего эпилептический припадок с остановкой сердца

    Новые данные о состоянии игрока «Фиорентины», перенесшего эпилептический припадок с остановкой сердца

    В Италии рассказали о состоянии полузащитника «Фиорентины» Эдоардо Бове.

    • Футболист потерял сознание на 17-й минуте воскресного матча 14-го тура Серии A с «Интером».
    • 22-летний итальянец пережил эпилептический припадок, сопровождавшийся остановкой сердца.
    • Незадолго до обморока игрок «Фиорентины» столкнулся с Дензелом Дюмфрисом, получив удар в область груди и селезенки.
    • Матч перенесли на неопределенный срок.

    Бове сегодня провели экстурбацию – извлечение дыхательных трубок. Он находится в сознании и отвечает на вопросы.

    В течение дня Эдоардо пройдет различные тесты для дополнительной оценки состояния здоровья.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    02.12.2024 14:48
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    Комментарии (2)
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    Anton01011969
    1733145628
    Дай бог скорейшего выздоровления!!!
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1733149270
    Эдоардо, выздоравливай !
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