Новые данные о состоянии игрока «Фиорентины», перенесшего эпилептический припадок с остановкой сердца

В Италии рассказали о состоянии полузащитника «Фиорентины» Эдоардо Бове.

Футболист потерял сознание на 17-й минуте воскресного матча 14-го тура Серии A с «Интером».

22-летний итальянец пережил эпилептический припадок, сопровождавшийся остановкой сердца.

Незадолго до обморока игрок «Фиорентины» столкнулся с Дензелом Дюмфрисом, получив удар в область груди и селезенки.

Матч перенесли на неопределенный срок.

Бове сегодня провели экстурбацию – извлечение дыхательных трубок. Он находится в сознании и отвечает на вопросы.

В течение дня Эдоардо пройдет различные тесты для дополнительной оценки состояния здоровья.