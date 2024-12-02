Новые данные о состоянии игрока «Фиорентины», перенесшего эпилептический припадок с остановкой сердца

В Италии рассказали о состоянии полузащитника «Фиорентины» Эдоардо Бове.
- Футболист потерял сознание на 17-й минуте воскресного матча 14-го тура Серии A с «Интером».
- 22-летний итальянец пережил эпилептический припадок, сопровождавшийся остановкой сердца.
- Незадолго до обморока игрок «Фиорентины» столкнулся с Дензелом Дюмфрисом, получив удар в область груди и селезенки.
- Матч перенесли на неопределенный срок.
Бове сегодня провели экстурбацию – извлечение дыхательных трубок. Он находится в сознании и отвечает на вопросы.
В течение дня Эдоардо пройдет различные тесты для дополнительной оценки состояния здоровья.