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    • Футболисту «Фиорентины», перенесшему эпилептический припадок с остановкой сердца, могут запретить играть в Италии

    Футболисту «Фиорентины», перенесшему эпилептический припадок с остановкой сердца, могут запретить играть в Италии

    Продолжение карьеры 22-летнего полузащитника «Фиорентины» Эдоардо Бове в Серии А оказалось под угрозой.

    • Футболист потерял сознание на 17-й минуте воскресного матча с «Интером».
    • Итальянец пережил эпилептический припадок, сопровождавшийся остановкой сердца.
    • Незадолго до обморока игрок «Фиорентины» столкнулся с Дензелом Дюмфрисом, получив удар в область груди и селезенки.
    • Матч перенесли на неопределенный срок.

    Чтобы определить точный диагноз Бове, врачам потребуется от одного до трех месяцев.

    Возможно, у хавбека врожденная аритмогенная кардиомиопатия – такой же дефект части сердечных мышц привел к смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори в 2018 году.

    В случае подтверждения такого диагноза Бове сделают имплантацию кардиовертера-дефибриллятора. С этим аппаратом в Италии нельзя не только играть, но и тренироваться. В аналогичной ситуации в 2021 году оказался Кристиан Эриксен, с которым «Интеру» пришлось расторгнуть контракт.

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    Источник: La Nazione

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    05.12.2024 08:48
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    Комментарии (1)
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    acor94
    1733379281
    Это типа: можешь помирать где хочешь, но не у нас.
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