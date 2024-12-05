Футболисту «Фиорентины», перенесшему эпилептический припадок с остановкой сердца, могут запретить играть в Италии

Продолжение карьеры 22-летнего полузащитника «Фиорентины» Эдоардо Бове в Серии А оказалось под угрозой.

Футболист потерял сознание на 17-й минуте воскресного матча с «Интером».

Итальянец пережил эпилептический припадок, сопровождавшийся остановкой сердца.

Незадолго до обморока игрок «Фиорентины» столкнулся с Дензелом Дюмфрисом, получив удар в область груди и селезенки.

Матч перенесли на неопределенный срок.

Чтобы определить точный диагноз Бове, врачам потребуется от одного до трех месяцев.

Возможно, у хавбека врожденная аритмогенная кардиомиопатия – такой же дефект части сердечных мышц привел к смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори в 2018 году.

В случае подтверждения такого диагноза Бове сделают имплантацию кардиовертера-дефибриллятора. С этим аппаратом в Италии нельзя не только играть, но и тренироваться. В аналогичной ситуации в 2021 году оказался Кристиан Эриксен, с которым «Интеру» пришлось расторгнуть контракт.