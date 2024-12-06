Полузащитнику «Фиорентины» установят дефибриллятор

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове дал согласие на имплантацию кардиовертера-дефибриллятора.

Пока рано говорить о его возвращении в футбол, однако, согласно действующим правилам, он не сможет играть в Италии, где медицинское разрешение на занятия спортом с имплантированным дефибриллятором выдается только для умеренных нагрузок, исключающих контакт с соперниками, так как устройство может повредиться.

МРТ выявило наличие у Бове рубца в области левого желудочка, который мог стать причиной приступа у игрока на 17-й минуте матча Серии A с «Интером». Тогда футболист упал на поле без сознания.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что рубец мог быть следствием миокардита 2020 года, вызванного COVID-19, однако возможной причиной могли быть и другие явления, возникшие еще в подростковом возрасте.

На протяжении нескольких лет, играя в «Роме», Бове неоднократно проходил МРТ сердца, и все результаты были отрицательными.

Он получил медицинское разрешение на сезон-2024/25 после тестов, проведенных 30 августа. Однако «Фиорентина», арендовавшая игрока с опцией выкупа, не повторяла эти обследования.