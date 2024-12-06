Полузащитнику «Фиорентины» установят дефибриллятор

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове дал согласие на имплантацию кардиовертера-дефибриллятора.
Пока рано говорить о его возвращении в футбол, однако, согласно действующим правилам, он не сможет играть в Италии, где медицинское разрешение на занятия спортом с имплантированным дефибриллятором выдается только для умеренных нагрузок, исключающих контакт с соперниками, так как устройство может повредиться.
МРТ выявило наличие у Бове рубца в области левого желудочка, который мог стать причиной приступа у игрока на 17-й минуте матча Серии A с «Интером». Тогда футболист упал на поле без сознания.
La Gazzetta dello Sport утверждает, что рубец мог быть следствием миокардита 2020 года, вызванного COVID-19, однако возможной причиной могли быть и другие явления, возникшие еще в подростковом возрасте.
На протяжении нескольких лет, играя в «Роме», Бове неоднократно проходил МРТ сердца, и все результаты были отрицательными.
Он получил медицинское разрешение на сезон-2024/25 после тестов, проведенных 30 августа. Однако «Фиорентина», арендовавшая игрока с опцией выкупа, не повторяла эти обследования.
- С аналогичной ситуацией, связанной с имплантацией кардиовертера-дефибриллятора, столкнулся в 2021 году датчанин Кристиан Эриксен, игравший за «Интер». Ему было запрещено не только играть, но и тренироваться в Италии. Он продолжил карьеру в Англии.
- Матч «Фиорентина» – «Интер» был 15-м для 22-летнего Бове в нынешнем сезоне в составе «фиалок». В них он забил 1 гол и отдал 4 передачи.