Россияне определили национальный вид спорта – это не футбол

ВЦИОМ опросил россиян с целью выяснить национальный вид спорта. Им оказался хоккей.

«Национальный спорт в России есть! – считают восемь из десяти наших сограждан, сумевших назвать таковой в ходе декабрьского опроса ВЦИОМ (79%). По большей части речь идет о зимних олимпийских видах спорта, в первую очередь о хоккее (27%).

Второе место в «общем зачете» делят фигурное катание и футбол (по 9%). Лыжный спорт набирает 6%, гимнастика и самбо – по 5%, реже к национальным видам спорта россияне относят биатлон (3%), борьбу (3%) и русскую командную игру лапту (2%).

Мужское и женское представление о национальных видах спорта различаются. Мужчины к таковым чаще причисляют хоккей (36% vs. 19% женщин) и самбо (8% vs. 2%), женщины – фигурное катание (14% vs. 3% мужчин), гимнастику (8% vs. 2%) и биатлон (4% vs. 2%)» – написал ВЦИОМ.

При этом футбол лидирует по количеству занимающихся.

Российский футбол с 2022 года отстранен от международного.

В РПЛ лидирует «Краснодар».

