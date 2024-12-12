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    • Россияне определили национальный вид спорта – это не футбол

    Россияне определили национальный вид спорта – это не футбол

    ВЦИОМ опросил россиян с целью выяснить национальный вид спорта. Им оказался хоккей.

    «Национальный спорт в России есть! – считают восемь из десяти наших сограждан, сумевших назвать таковой в ходе декабрьского опроса ВЦИОМ (79%). По большей части речь идет о зимних олимпийских видах спорта, в первую очередь о хоккее (27%).

    Второе место в «общем зачете» делят фигурное катание и футбол (по 9%). Лыжный спорт набирает 6%, гимнастика и самбо – по 5%, реже к национальным видам спорта россияне относят биатлон (3%), борьбу (3%) и русскую командную игру лапту (2%).

    Мужское и женское представление о национальных видах спорта различаются. Мужчины к таковым чаще причисляют хоккей (36% vs. 19% женщин) и самбо (8% vs. 2%), женщины – фигурное катание (14% vs. 3% мужчин), гимнастику (8% vs. 2%) и биатлон (4% vs. 2%)» – написал ВЦИОМ.

    • При этом футбол лидирует по количеству занимающихся.
    • Российский футбол с 2022 года отстранен от международного.
    • В РПЛ лидирует «Краснодар».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: ВЦИОМ

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    12.12.2024 13:28
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    Комментарии (34)
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    SLADE2019
    1734003964
    А что под понятием национальный вид спорта имели в виду? В каком виде спорта добилась Россия наибольших успехов? Тогда для этого не надо проводить опросы, все они субъективны в той или иной степени. Надо просто посетить станцию метро Воробьевы горы, там вся информация выложена.
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    baggio80
    1734004897
    Не удобно как та спартачам они же народная команда а народ и не в курсе походу дела был раз хоккей выбрали )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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    The only one
    1734006889
    Хоккей? Это где проводился опрос? В 90 % населённых пунктов страны хоккей как то пополам. Его там просто нету...
    Ответить
    biber.ru
    1734008386
    За что деньги платят?
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    Каратель помойников
    1734008599
    Да ,в принципе, и пох кто что определил или выбрал.дюков на все 100% "освоит" выделенные средства,пусть хоть футбол на последнем месте будет,он не перестанет тащить зинку
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    zigbert
    1734009515
    Скорей всего все участники опроса ВЦИОМ руководствовались теми видами спорта которые в данный момент на слуху и имеющие определенные успехи. По большому счету те национальные виды спорта которые были у нас потеряли свою актуальность. А по популярности, как ни крути, футбол и хоккей идут на первом месте.
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    slavа0508
    1734009795
    Да ну на .... хоккей конечно у нас конечно развит сильней и успехов гораздо больше на международной арене ...но по числу болельщиков футбол в не конкуренции....
    Ответить
    NewLife
    1734010238
    Городки ?
    Ответить
    7:1
    1734013273
    не забываем, что вциому поставили цель дискредитировать футбол. напоминаю: "По данным опроса ВЦИОМ, в 2024 году в России снизился массовый интерес к футболу. Доля равнодушных к футболу россиян выросла с 43% в 2005 году до 77%. Количество постоянных футбольных болельщиков за этот период снизилось в пять раз, с 19% до 4%, количество интересующихся футболом периодически — с 34% до 18%"
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    DOCTOR PENALTY
    1734016726
    Литербол на футболе самый популярный вид. )
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