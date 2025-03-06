Тюкавин обратился к болельщикам «Динамо» после операции на колене

«Динамо» опубликовало обращение нападающего Константина Тюкавина к болельщикам.
«Операция прошла успешно, теперь будем начинать долгое и тяжелое восстановление!
Спасибо всем за слова поддержки, их было очень много! Это мотивирует вернуться на поле как можно скорее.
Уже жду момента, когда снова начну забивать голы за родной клуб!» – сказал Тюкавин.
- Форвард «Динамо» пропустит не менее шести месяцев.
- Он травмировался в воскресном матче с «Ростовом» (1:1).
- У Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.
- Его прооперировали в Мюнхене.
Источник: телеграм-канал «Динамо»