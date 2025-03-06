Тюкавин обратился к болельщикам «Динамо» после операции на колене

«Динамо» опубликовало обращение нападающего Константина Тюкавина к болельщикам.

«Операция прошла успешно, теперь будем начинать долгое и тяжелое восстановление!

Спасибо всем за слова поддержки, их было очень много! Это мотивирует вернуться на поле как можно скорее.

Уже жду момента, когда снова начну забивать голы за родной клуб!» – сказал Тюкавин.