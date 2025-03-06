«Это будет энциклопедия нашей жизни в 1990-00-е годы»: на «Матч ТВ» планируют опубликовать полный архив передачи «Футбольный клуб»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский намекнул, что вскоре будет опубликован архив передачи «Футбольный клуб».

«Василий Уткин живет не только в наших воспоминаниях, но и в огромном архиве «Футбольного Клуба». Мы этот архив начали потихоньку разбирать. Там золото.

Тема феномена передачи – повод для отдельной беседы и для полноразмерного видео. Мы собираем материал. Подходящая дата в календаре тоже есть», – написал Моссаковский.

На этот пост Михаила отреагировал журналист Артем Локалов.

«Футбольный клуб» – это ведь не только футбольная передача

Это передача про время, про страну, про людей. У каждого поколения были свои медиагерои. Радиорепортажи Синявского. Телевизионные репортажи Озерова. И – «Футбольный клуб» Уткина. Жизнь – не только футбольная – была в нем, «Футбольном клубе» то есть, – сочна, как камышинские арбузы и грязна, как болото на самарском стадионе «Металлург».

Не было ничего увлекательнее этой жизни, которую сложно представить без футбола, и футбола, без которого сложно представить нашу жизнь. Если удастся собрать воедино архив «Футбольного клуба», это будет энциклопедия нашей жизни 1990-х – 2000-х. Голы? Да. Интервью? Да. А еще мода, язык, интерьеры, панорамы», – написал Локалов.