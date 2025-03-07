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  • Фанаты «ПСЖ» требуют вернуть Сафонова в основу, новичок ЦСКА, операция Тюкавина и другие новости

Фанаты «ПСЖ» требуют вернуть Сафонова в основу, новичок ЦСКА, операция Тюкавина и другие новости

Сегодня, 01:17

Карпин раскрыл две свои мечты

Полузащитника сборной Бразилии могут пожизненно отстранить от футбола

Фанаты «ПСЖ» требуют вернуть Сафонова в основу

Количество участников ЧМ могут увеличить до 64

Названы игрок недели и символическая сборная в Лиге чемпионов

Дуглас Сантос и Луис Энрике не попали в финальный список сборной Бразилии на мартовские матчи

Информация о состоянии Тюкавина после операции в Мюнхене

Европейская страна выступила против возвращения России в турниры ФИФА и УЕФА

ЦСКА объявил о переходе Вильягры

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сосьедадом» и другие результаты 1/8 финала Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
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