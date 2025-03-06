Полузащитника сборной Бразилии могут пожизненно отстранить от футбола

Футбольная ассоциация Англии (FA) будет добиваться пожизненной дисквалификации Лукаса Пакета.

В прошлом году его официально обвинили во «влиянии на ход матчей». Футболист специально получал желтые карточки, чтобы выигрываться на ставках.

В марте начнутся трехнедельные слушания по делу полузащитника «Вест Хэма» и сборной Бразилии.