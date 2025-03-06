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  • Полузащитника сборной Бразилии могут пожизненно отстранить от футбола

Полузащитника сборной Бразилии могут пожизненно отстранить от футбола

Сегодня, 10:25
1

Футбольная ассоциация Англии (FA) будет добиваться пожизненной дисквалификации Лукаса Пакета.

В прошлом году его официально обвинили во «влиянии на ход матчей». Футболист специально получал желтые карточки, чтобы выигрываться на ставках.

В марте начнутся трехнедельные слушания по делу полузащитника «Вест Хэма» и сборной Бразилии.

  • Под подозрением оказались 4 желтые карточки Пакета в период с ноября 2022-го по август 2023 года.
  • Сообщалось, что благодаря преднамеренным действиям сам игрок, а также десятки его друзей и родственников выиграли на ставках около 100 тысяч фунтов.

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Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Бразилия Пакета Лукас
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Комментарии (1)
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Тинез Розоп
1741249472
Так вот что за херня с Соболем происходит? Вот почему ему не дают жёлтые? Кто то стуканул на него...
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