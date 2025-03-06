Полузащитника сборной Бразилии могут пожизненно отстранить от футбола

Футбольная ассоциация Англии (FA) будет добиваться пожизненной дисквалификации Лукаса Пакета.
В прошлом году его официально обвинили во «влиянии на ход матчей». Футболист специально получал желтые карточки, чтобы выигрываться на ставках.
В марте начнутся трехнедельные слушания по делу полузащитника «Вест Хэма» и сборной Бразилии.
- Под подозрением оказались 4 желтые карточки Пакета в период с ноября 2022-го по август 2023 года.
- Сообщалось, что благодаря преднамеренным действиям сам игрок, а также десятки его друзей и родственников выиграли на ставках около 100 тысяч фунтов.
Источник: Sky Sports