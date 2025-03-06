Лига Европы. Ничья «МЮ» с «Сосьедадом», поражение «Тоттенхэма» и другие результаты

Завершились четыре первых матча 1/8 финала Лиги Европы.
«Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» не определили сильнейшего в Сан-Себастьяне – 1:1.
«Тоттенхэм» потерпел гостевое поражение от «АЗ Алкмаара» – 0:1.
«Лион» на выезде победил ФКСБ – 3:1. С аналогичным счетом «Рейнджерс» обыграл «Фенербахче» Жозе Моуринью.
Ответные встречи состоятся через неделю – 13 марта.
Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи
Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Зиркзее, 57; 1:1 – Оярсабаль (с пенальти), 70.
АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Бергвалл (в свои ворота), 18.
ФКСБ (Румыния) – Лион (Франция) – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Тальяфико, 30; 1:1 – Балутэ, 68; 1:2 – Фофана, 86; 1:3 – Фофана, 89.
Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Дессер, 7; 1:1 – Джику, 30; 1:2 – Черны, 42; 1:3 – Черны, 81.