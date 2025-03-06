Лига Европы. Ничья «МЮ» с «Сосьедадом», поражение «Тоттенхэма» и другие результаты

Завершились четыре первых матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» не определили сильнейшего в Сан-Себастьяне – 1:1.

«Тоттенхэм» потерпел гостевое поражение от «АЗ Алкмаара» – 0:1.

«Лион» на выезде победил ФКСБ – 3:1. С аналогичным счетом «Рейнджерс» обыграл «Фенербахче» Жозе Моуринью.

Ответные встречи состоятся через неделю – 13 марта.

Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Зиркзее, 57; 1:1 – Оярсабаль (с пенальти), 70.

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Бергвалл (в свои ворота), 18.

ФКСБ (Румыния) – Лион (Франция) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Тальяфико, 30; 1:1 – Балутэ, 68; 1:2 – Фофана, 86; 1:3 – Фофана, 89.

Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Дессер, 7; 1:1 – Джику, 30; 1:2 – Черны, 42; 1:3 – Черны, 81.

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