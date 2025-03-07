Лига Европы. Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Атлетиком», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Олимпиакос» и другие результаты

Завершились еще четыре первых матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Аякс» потерпел домашнее поражение от «Айнтрахта» – 1:2.

«Буде-Глимт» с Никитой Хайкиным в составе крупно обыграл «Олимпиакос» – 3:0. Российский вратарь провел всю игру и отстоял на ноль.

«Рома» на своем поле вырвала победу над «Атлетиком» – 2:1. Решающий гол забил Эльдор Шомуродов на 94-й минуте.

«Лацио» в гостях дожал «Викторию Пльзень», отличившись на 98-й минуте. Итог – 2:1 в пользу римлян.

Ответные встречи состоятся через неделю – 13 марта.

Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи

Аякс (Нидерланды) – Айнтрахт (Германия) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Бробби, 10; 1:1 – Ларссон, 28; 1:2 – Скири, 70.

Буде-Глимт (Норвегия) – Олимпиакос (Греция) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Цолакис (в свои ворота), 13; 2:0 – Хег, 45; 3:0 – Хег, 55.

Рома (Италия) – Атлетик (Испания) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Уильямс, 50; 1:1 – Анхелиньо, 56; 2:1 – Шомуродов, 90+4.

Удаление: нет – Альварес, 85.

Виктория (Чехия) – Лацио (Италия) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Романьоли, 18; 1:1 – Дуросинми, 53; 1:2 – Исаксен, 90+8.

Удаления: нет – Ровелла, 77; Жиго, 90+3.

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