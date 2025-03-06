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Фанаты «ПСЖ» требуют вернуть Сафонова в основу

Сегодня, 16:42
7

Болельщики «ПСЖ» недовольны игрой вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

  • Накануне парижане проиграли в Лиге чемпионов «Ливерпулю» (0:1).
  • Итальянец пропустил после единственного удара в створ.
  • Не исключено, что Доннарумма уйдет летом.

Фанаты французского клуба в соцсетях требуют заменить Доннарумму на Матвея Сафонова.

@MrAyneed: «Честно говоря, возможно, с Сафоновым мы хотя бы сыграем 0:0».

@gueule_dangee_: «Я иду с Сафоновым на войну на «Энфилде»!

@kka____: «В ответном матче терять нечего, так что лучше поставить Сафонова – хуже точно не будет».

@Lapuisance93: «Нужно поставить Сафонова на ответный матч, раз уж все равно проигрывать, лучше готовить будущее. Я не вижу, как можно выиграть ЛЧ с Долларуммой».

@ericlgudemont: «Сафонов никогда не сможет сыграть хуже, чем тот другой пьяница».

@spragliacci: «Сафонов намного надежнее, чем переоцененный Доннарумма».

@Diboye_: «На ответный матч нужно ставить Сафонова. Для Доннаруммы всe кончено».

@667.5_20: «В ответном матче я не шучу, лучше поставлю Сафонова, клянусь, и до конца сезона».

@Y0nn7_: «Доннарумма стал причиной всех вылетов ПСЖ из Лиги чемпионов. Пожалуйста, уберите этого вратаря, поставьте Сафонова на ответный матч, умоляю, он просто ужасен».

@ben_bailleul: «Я хочу, чтобы Сафонов немедленно аннексировал Доннарумму. Международное сообщество на моей стороне».

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Источник: Sport24
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (7)
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АлексМак
1741269041
давно пора
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Красногвардейчик
1741269157
Моть...ну а самому тебе ...это надо? ты ж вссё равно опозришься, выбив под удар, мяч сопернику...ну или пропустиш гол, в ближниий угол...тылюбишь это делать
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Тинез Розоп
1741270029
И проиграют всё равно Ливерпулю и сломают морально Мотю.Пусть посидит. Как раз после проигрыша и займёт место…
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zigbert
1741270243
Хорошая оценка для Сафонова. Теперь слово за Энрике.
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смолов федор
1741271336
Это отличная идея Матвей Сафонов лучше
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Айболид
1741279313
Доннарумму в дубль !
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