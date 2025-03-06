Информация о состоянии Тюкавина после операции в Мюнхене

Отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина Александр рассказал о состоянии футболиста после операции в Мюнхене.

«Он сказал, что перезвонит чуть позже, но написал, что проснулся, что всe отлично, всe хорошо, настроение бодрое, довольное. Меня так отпустило немного, операцию сделали, всe успешно.

Я ему сказал, что все болельщики и все, кто переживает, вместе с тобой делают операцию и восстанавливаются. Он чувствует эту поддержку. Поэтому период восстановления должен пройти хорошо с такой поддержкой», – сказал Тюкавин-старший.