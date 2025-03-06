Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Непомнящий раскрыл секрет успеха Дзюбы

Вчера, 23:07
1

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением, что помогло форварду Артему Дзюбе стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Секрет Дзюбы заключается в таланте, профессионализме и дисциплине. Артем не сбавляет требований к себе, хотя за его спиной успешная карьера, множество трофеев и достижений.

Но он раз за разом находит мотивацию, чтобы выходить на поле и показывать там свой максимум», – сказал Непомнящий.

  • У Дзюбы контракт с «Акроном» до лета.
  • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
  • Артем играл у Непомнящего в Томске.

Еще по теме:
Орещук назвал форварда, способного составить конкуренцию Дзюбе на годы вперед
Ловчев дал совет Карпину насчет Дзюбы 24
Денисов взбешен, что в академии «Зенита» висело фото Дзюбы 10
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Непомнящий Валерий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VPERDIV SPARTAK
1741292002
Артём боец, не верится что он из Спартака даже
Ответить
Главные новости
Анчелотти рассказал, почему жует жвачку во время матчей
09:03
Карпин назвал самый реалистичный срок возвращения сборной России к официальным матчам
08:47
1
Стала известна причина, по которой Месси пропустил второй матч «Интера Майами» подряд
08:35
1
Аршавин объяснил ухудшение статистики Батракова
08:04
2
Радимов сравнил работу Станковича и Карреры
07:49
1
Фанаты «ПСЖ» требуют вернуть Сафонова в основу, новичок ЦСКА, операция Тюкавина и другие новости
01:17
Лига Европы. Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Атлетиком», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Олимпиакос» и другие результаты
00:59
Только одна команда из 72 участников Лиги чемпионов и Лиги Европы идет без поражений в этом еврокубковом сезоне
00:48
2
Давыдов раскрыл, сколько зарабатывал в «Спартаке»
00:36
1
Черданцев назвал ключевую проблему «Спартака»
00:12
12
Все новости
Все новости
Давыдов раскрыл, сколько зарабатывал в «Спартаке»
00:36
1
Черданцев назвал ключевую проблему «Спартака»
00:12
12
Футболист ЦСКА: «Не понимаю, зачем мне алкоголь – в бане пью чай из шишек»
Вчера, 23:46
4
Денис «Русский Месси» Давыдов прокомментировал информацию, что он устроил кражу в ОАЭ
Вчера, 23:24
2
Канчельскис: «Спартак» сейчас может поплыть»
Вчера, 23:23
14
85-летний Пономарев вспомнил, как напился в Нью-Йорке и потерял кольцо из белого золота
Вчера, 23:14
1
Непомнящий раскрыл секрет успеха Дзюбы
Вчера, 23:07
1
Экс-нападающий сборной России присоединился к медийной команде «Матч ТВ»
Вчера, 22:59
ФотоБывшая девушка Роналду Ирина Шейк шокировала откровенным нарядом на карнавале
Вчера, 22:55
6
Рассказов раскрыл детали конфликта с экс-тренером «Спартака» Абаскалем
Вчера, 22:29
4
ФотоЦСКА объявил о переходе Вильягры
Вчера, 22:17
4
Мовсисян оценил современный «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Экс-спартаковец Давыдов объяснил, почему два года не играл в футбол
Вчера, 21:09
7
Европейская страна выступила против возвращения России в турниры ФИФА и УЕФА
Вчера, 20:55
48
Тюкавин обратился к болельщикам «Динамо» после операции на колене
Вчера, 20:44
1
Экс-спартаковец Рассказов вспомнил поражение 1:7 от «Зенита»: «Было очень больно»
Вчера, 20:20
15
В ЦСКА приняли окончательное решение по трансферу Вильягры
Вчера, 19:57
Черданцев высказался о проигранном споре Радимову
Вчера, 19:32
1
Юран прокомментировал возможное расширение ЧМ до 64 команд
Вчера, 18:55
Карпин назвал тренера, у которого хочет постажироваться
Вчера, 18:28
5
Информация о состоянии Тюкавина после операции в Мюнхене
Вчера, 18:14
4
ФотоДуглас Сантос и Луис Энрике не попали в финальный список сборной Бразилии на мартовские матчи
Вчера, 17:55
21
«Это будет энциклопедия нашей жизни в 1990-00-е годы»: на «Матч ТВ» планируют опубликовать полный архив передачи «Футбольный клуб»
Вчера, 17:48
Мовсисян: «РПЛ была в топ-6 лиг мира»
Вчера, 17:23
2
Жиго готов к возвращению в «Спартак»: «Привязан к очень крутым фанатам»
Вчера, 17:16
19
Фото«Зенит» в марте сыграет с 15-кратным чемпионом Беларуси
Вчера, 16:49
Ненахов: «Если бы не потери очков в матчах с «Химками», «Локо» шел бы на 1-м месте»
Вчера, 16:19
10
Рассказов раскрыл, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ
Вчера, 16:13
4
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 