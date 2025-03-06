Непомнящий раскрыл секрет успеха Дзюбы

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением, что помогло форварду Артему Дзюбе стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
«Секрет Дзюбы заключается в таланте, профессионализме и дисциплине. Артем не сбавляет требований к себе, хотя за его спиной успешная карьера, множество трофеев и достижений.
Но он раз за разом находит мотивацию, чтобы выходить на поле и показывать там свой максимум», – сказал Непомнящий.
- У Дзюбы контракт с «Акроном» до лета.
- Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
- Артем играл у Непомнящего в Томске.
Источник: «РБ Спорт»