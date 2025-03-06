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  • Рассказов раскрыл детали конфликта с экс-тренером «Спартака» Абаскалем

Рассказов раскрыл детали конфликта с экс-тренером «Спартака» Абаскалем

Вчера, 22:29
4

Бывший защитник «Спартака» Николай Рассказов, ныне выступающий за «Крылья Советов», рассказал о разногласиях с Гильермо Абаскалем, который возглавил московскую команду летом 2022 года.

– Что было летом 2022-го?

– После финала Кубка поговорили с Каттани, и я продлил [контракт] на год. За это время должны были понять, нужен ли буду новому тренеру, – если да, то подпишу уже на длительный срок. Но…

– Абаскалю ты оказался не нужен?

– С ним был один неприятный момент на сборах. Гильермо кричал на меня, хотел, чтобы я сыграл так, а я сделал иначе. Постарался сгладить – после игры с уважением к нему подошел, объяснился.

– Все уладили?

– Хлусевич у Абаскаля был в приоритете, но меня должны были наигрывать вместе с Даниилом.

Я вышел на 15 минут с «Зенитом», но потом Абаскаль вообще стал выпускать Денисова, который справа и не играл раньше. Возможно, сказался тот наш с ним инцидент.

– Ты так и не сгладил?

– Я извинился. А дальше – как видишь. Забил «Факелу» и вообще перестал выходить. Раньше хотя бы с банки Абаскаль меня выпускал, после того просто отправил на лавку.

  • 27-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».
  • Он выступал за главную команду с 2017 по 2022 год.
  • Затем футболист ушел в «Крылья»
  • В этом сезоне в его активе 16 матчей и 3 ассиста.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Рассказов Николай Абаскаль Гильермо
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Комментарии (4)
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WE ARE FOR PETER
1741289643
Потекло в свинарне
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FWSPM
1741290250
денисов еще хуже чем ты оказался
Ответить
FCSpartakM
1741292349
Тедеско не нужен, при Руе привозил в каждом матче, Абаскалю тоже не подходил его уровень. Чувак упорно хочет показать, что он футболист достойный.
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momwig_
1741292638
Кто это?
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