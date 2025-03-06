Рассказов раскрыл детали конфликта с экс-тренером «Спартака» Абаскалем

Бывший защитник «Спартака» Николай Рассказов, ныне выступающий за «Крылья Советов», рассказал о разногласиях с Гильермо Абаскалем, который возглавил московскую команду летом 2022 года.
– Что было летом 2022-го?
– После финала Кубка поговорили с Каттани, и я продлил [контракт] на год. За это время должны были понять, нужен ли буду новому тренеру, – если да, то подпишу уже на длительный срок. Но…
– Абаскалю ты оказался не нужен?
– С ним был один неприятный момент на сборах. Гильермо кричал на меня, хотел, чтобы я сыграл так, а я сделал иначе. Постарался сгладить – после игры с уважением к нему подошел, объяснился.
– Все уладили?
– Хлусевич у Абаскаля был в приоритете, но меня должны были наигрывать вместе с Даниилом.
Я вышел на 15 минут с «Зенитом», но потом Абаскаль вообще стал выпускать Денисова, который справа и не играл раньше. Возможно, сказался тот наш с ним инцидент.
– Ты так и не сгладил?
– Я извинился. А дальше – как видишь. Забил «Факелу» и вообще перестал выходить. Раньше хотя бы с банки Абаскаль меня выпускал, после того просто отправил на лавку.
- 27-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».
- Он выступал за главную команду с 2017 по 2022 год.
- Затем футболист ушел в «Крылья»
- В этом сезоне в его активе 16 матчей и 3 ассиста.