Рассказов раскрыл детали конфликта с экс-тренером «Спартака» Абаскалем

Бывший защитник «Спартака» Николай Рассказов, ныне выступающий за «Крылья Советов», рассказал о разногласиях с Гильермо Абаскалем, который возглавил московскую команду летом 2022 года.

– Что было летом 2022-го?

– После финала Кубка поговорили с Каттани, и я продлил [контракт] на год. За это время должны были понять, нужен ли буду новому тренеру, – если да, то подпишу уже на длительный срок. Но…

– Абаскалю ты оказался не нужен?

– С ним был один неприятный момент на сборах. Гильермо кричал на меня, хотел, чтобы я сыграл так, а я сделал иначе. Постарался сгладить – после игры с уважением к нему подошел, объяснился.

– Все уладили?

– Хлусевич у Абаскаля был в приоритете, но меня должны были наигрывать вместе с Даниилом.

Я вышел на 15 минут с «Зенитом», но потом Абаскаль вообще стал выпускать Денисова, который справа и не играл раньше. Возможно, сказался тот наш с ним инцидент.

– Ты так и не сгладил?

– Я извинился. А дальше – как видишь. Забил «Факелу» и вообще перестал выходить. Раньше хотя бы с банки Абаскаль меня выпускал, после того просто отправил на лавку.