Футболист ЦСКА: «Не понимаю, зачем мне алкоголь – в бане пью чай из шишек»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что никогда не пробовал алкогольные напитки.

– Пиво в бане тебе можно?

– Даже не пробовал. В бане пью чай из шишек.

– Ты ни разу не выпивал?

– Да. Не тянет. Не понимаю, зачем мне алкоголь. Есть баня, друзья, можно в галерею сходить, в театр. Скоро вот пойду в театр имени Пушкина на спектакль «Сделка».

Ночные посиделки, тусовки не люблю. Пошел вот на день рождения к другу, отмечал до двух-трех ночи. Назавтра чувствовал себя плохо – потому что не выспался. Сон – это главное.

И еще питание. Могу себе позволить немного «Макдональдса», точнее «Вкусно – и точки», но только раз в два-три месяца после игры.

Мармеладки, мороженку тоже люблю. Но в последнее время стал к сладкому по-другому относиться. Стараюсь аккуратнее быть, следить за рационом.

Читаю всякие статьи, мне Мусаев скидывает. Тамерлан – ориентир в плане работы над собой.