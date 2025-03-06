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  • Футболист ЦСКА: «Не понимаю, зачем мне алкоголь – в бане пью чай из шишек»

Футболист ЦСКА: «Не понимаю, зачем мне алкоголь – в бане пью чай из шишек»

Вчера, 23:46
4

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что никогда не пробовал алкогольные напитки.

– Пиво в бане тебе можно?

– Даже не пробовал. В бане пью чай из шишек.

– Ты ни разу не выпивал?

– Да. Не тянет. Не понимаю, зачем мне алкоголь. Есть баня, друзья, можно в галерею сходить, в театр. Скоро вот пойду в театр имени Пушкина на спектакль «Сделка».

Ночные посиделки, тусовки не люблю. Пошел вот на день рождения к другу, отмечал до двух-трех ночи. Назавтра чувствовал себя плохо – потому что не выспался. Сон – это главное.

И еще питание. Могу себе позволить немного «Макдональдса», точнее «Вкусно – и точки», но только раз в два-три месяца после игры.

Мармеладки, мороженку тоже люблю. Но в последнее время стал к сладкому по-другому относиться. Стараюсь аккуратнее быть, следить за рационом.

Читаю всякие статьи, мне Мусаев скидывает. Тамерлан – ориентир в плане работы над собой.

  • 19-летний Кисляк провел 27 матчей за главную команду ЦСКА и забил 2 гола.
  • Его контракт с армейцами действует до 2028 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей
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Комментарии (4)
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FWSPM
1741299528
молодец парень, держись от синьки и синяков подальше
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алдан2014
1741320427
Красава!
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Тинез Розоп
1741324648
Растаман? Только шишки)…
Ответить
Ghork
1741324651
Да по любому чешет...
Ответить
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