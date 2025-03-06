Канчельскис: «Спартак» сейчас может поплыть»

Андрей Канчельскис высказался о перспективах «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ.

Москвичи выиграли 7 подряд матчей в Премьер-лиге.

Они сравнялись с «Зенитом» и «Краснодаром», не лидируя только из-за дополнительных показателей.

Следующий соперник спартаковцев – «Рубин».

«Спартак» хорош в роли догоняющего, но сейчас может поплыть, когда первое место начнет давить.

Семь побед подряд – впечатляющая серия. Красно-белые выдали хороший отрезок, который вернул их в чемпионскую гонку.

Весь вопрос в том, хватит ли у них запаса прочности, чтобы не терять очки, находясь в статусе лидера чемпионата», – заявил Канчельскис.