85-летний Пономарев вспомнил, как напился в Нью-Йорке и потерял кольцо из белого золота

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев вспомнил историю из жизни, связанную с США.
«Однажды подарили мне кольцо из белого золото с бриллиантом, это было через некоторое время после свадьбы . Мол, чтобы я жене отдал его. Нам нужно было из Южной Америки прилететь в Нью-Йорк, чтобы затем оттуда отправиться в Москву. Нас с Володькой Капличным в номер заселили.
Признаюсь, выпили прилично, чего скрывать. (Смеется.) И я решил постирать рубашку свою. А потом смотрю – кольца уже нет! Оно в рубашке было! Там в канализацию шла прямая труба, никак уже нельзя было достать. Но я посмотрел на ситуацию без сожаления. Легко пришло – легко ушло, что уже поделать. Жене про этот подарок рассказывать не стал, чтобы ее не расстраивать», – сказал Пономарев.
- 18 февраля Пономареву исполнилось 85 лет.
- Он выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.
- В активе бывшего защитника 25 матчей за сборную СССР.
Источник: «РБ Спорт»