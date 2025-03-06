85-летний Пономарев вспомнил, как напился в Нью-Йорке и потерял кольцо из белого золота

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев вспомнил историю из жизни, связанную с США.

«Однажды подарили мне кольцо из белого золото с бриллиантом, это было через некоторое время после свадьбы . Мол, чтобы я жене отдал его. Нам нужно было из Южной Америки прилететь в Нью-Йорк, чтобы затем оттуда отправиться в Москву. Нас с Володькой Капличным в номер заселили.

Признаюсь, выпили прилично, чего скрывать. (Смеется.) И я решил постирать рубашку свою. А потом смотрю – кольца уже нет! Оно в рубашке было! Там в канализацию шла прямая труба, никак уже нельзя было достать. Но я посмотрел на ситуацию без сожаления. Легко пришло – легко ушло, что уже поделать. Жене про этот подарок рассказывать не стал, чтобы ее не расстраивать», – сказал Пономарев.