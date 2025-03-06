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  • Денис «Русский Месси» Давыдов прокомментировал информацию, что он устроил кражу в ОАЭ

Денис «Русский Месси» Давыдов прокомментировал информацию, что он устроил кражу в ОАЭ

Вчера, 23:24
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Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов отреагировал на информацию о причастности к краже в ОАЭ.

  • Игрок якобы совершил преступление во время просмотра в «Броук Бойз», будучи в ОАЭ.
  • Давыдов – воспитанник «Спартака».
  • Свое прозвище «Русский Месси» он получил благодаря Леониду Федуну.

– Последняя новость о тебе: ты не прошел просмотр в «Броуках» из Медиалиги. Что там случилось?

– Для меня это не было просмотром. Тему Райзена и Диму Егорова [президентов «Броуков»] хорошо знаю, мы в отличных отношениях. Друзьями нас не назовешь, но никогда в жизни про них плохо не скажу. Без всякой лести.

А было так: когда мы отдыхали вместе в Мурманске, на Териберку ездили, Тема предложил спор. Если не пропускаю ни одной тренировки, со мной подписывают контракт.

Я принес 100 тысяч рублей. Если проигрываю спор, деньги не возвращаются; если выигрываю – забираю 200. Одну тренировку я пропустил – из-за температуры 39. Спор выиграл, успешно съездил [на турнир] в Казахстан, потом – на сборы в Абу-Даби.

Там произошел небольшой конфуз – смешная, но неприятная ситуация. Говорить об этом пока не могу – до выхода видео на канале «Броуков».

– Скандальный парень из медиафутбола – Сибскана – писал, что тебя и еще кого-то из команды поймали на краже в ОАЭ.

– Бред. У меня нет неприязни к Сибскане, но не понимаю, зачем он так написал. Все-таки популярный человек в медиаистории, ему доверяют. Но тут – чистая отсебятина.

Если надо пиво или вино, я и сам могу себе купить. Просто накинул человек – так у нас и делают их мухи слона.

– Причина отъезда со сборов в Абу-Даби – нефутбольная?

– Да. Я неправильно выразился внутри команды. И все.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Давыдов Денис
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Комментарии (2)
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АЛЕКС 58
1741302494
Хулиганы,мелкие воришки,наркоторговцы,и почему то все в Спартаке
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Кривая да нелёгкая
1741318344
Где спартаковцы так там всегда срач и воровство
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