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  • Давыдов назвал российский клуб, который может стать вторым «Лестером»

Давыдов назвал российский клуб, который может стать вторым «Лестером»

28 ноября 2025, 23:47
6

Бывший игрок «Спартака» Денис Давыдов поделился ожиданиями от матча с «Балтикой».

«Для обеих команд это будет решающий матч. «Спартак» при новом тренере покажет, являются ли две последние победы вспышкой эмоций. «Балтика» находится в топе, борется за первую строчку. Но фаворит для меня все равно «Спартак», потому что класс игроков выше.

Будет настоящая рубка. Не думаю, что для Талалаева принципиальный матч. У него все матчи важны, потому что у «Балтики» есть возможность стать вторым «Лестером». Я ставлю на победу «Спартака» – 2:1. Понятное дело, что дисциплина иногда бьет класс. Но у «Спартака» с Романовым и дисциплина, и класс. Очень верю в этого тренера», – сказал Давыдов.

  • Матч «Балтика» – «Спартак» пройдет 29 ноября в Калининграде.
  • После 16 туров РПЛ «Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице, «Спартак» – 6-е.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Балтика Давыдов Денис
Комментарии (6)
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алдан2014
1764375008
Ещё один эксперт. Лучше бы играл в свое время. Талант был,но так профукать,надо умудриться
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Sergey--google
1764379137
Уже не станет никогда. Потолок достигнут и начался закономерный путь вниз. Все уже поняли в какой антифутбол играет талала и научились ему противодействовать. Помню в детстве военная часть стояла рядом с нашим трудовым спортлагерем. И вот мы, еще щеглы 14-15 лет играли с кабанами 18+ обутыми в кирзачи. Они были сильнее нас и быстрее. Но проиграв пару игр стали их выигрывать раз за разом. Главное передачи было отдавать в касание и на свободные зоны, а не в борьбу и мяч не держать (иначе можно было не только мяч потерять, но и по ногам или еще куда кирзачом выхватить). У балтики очень низкий уровень игры построенный на игре в кость и физ силе.
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1764394707
Второй Месси назвал клуб, который может стать вторым Лестером.
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1764394745
Вторым Лестером, в один год с ним же, мог стать Ростов.
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Интерес
1764402488
Денис Давыдов...Денис Давыдов...А ,это тот самый знаменитый партизан, написавший строки "...всё Жомини, да Жомини, а об водке ни полслова!".
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