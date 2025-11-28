Давыдов назвал российский клуб, который может стать вторым «Лестером»

Бывший игрок «Спартака» Денис Давыдов поделился ожиданиями от матча с «Балтикой».

«Для обеих команд это будет решающий матч. «Спартак» при новом тренере покажет, являются ли две последние победы вспышкой эмоций. «Балтика» находится в топе, борется за первую строчку. Но фаворит для меня все равно «Спартак», потому что класс игроков выше.

Будет настоящая рубка. Не думаю, что для Талалаева принципиальный матч. У него все матчи важны, потому что у «Балтики» есть возможность стать вторым «Лестером». Я ставлю на победу «Спартака» – 2:1. Понятное дело, что дисциплина иногда бьет класс. Но у «Спартака» с Романовым и дисциплина, и класс. Очень верю в этого тренера», – сказал Давыдов.