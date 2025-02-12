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  • Дениса «Русского Месси» Давыдова обвинили в воровстве – у экс-спартаковца финансовые проблемы

Дениса «Русского Месси» Давыдова обвинили в воровстве – у экс-спартаковца финансовые проблемы

Стало известно, почему форварда Дениса Давыдова отчислили из медийного «БроукБойз».

«Выяснил истинную причину кика Давыдова ака русского Месси из ФК «Броуки».

Оказывается, несколько членов этой прекрасной команды совершили кражу в ОАЭ и были пойманы с поличным как дешeвки. Странно, что убрали только Давыдова, хотя он был не единственным вором. Дельце пытались замять и назвали причиной кика алкоголь», – написал игрок «Амкала» Сибскана.

Блогер Павел Городницкий сообщил о финансовых проблемах у Давыдова.

«У Давыдова правда проблемы с деньгами.

Почему-то я не удивлен. C Давыдовым связан максимально странный и абсурдный слух: якобы его агент просил Леонида Федуна дать зарплату поменьше, чтобы парню не сорвало голову. Федун не послушал и выписал Денису такой тяжелый контракт, что тот не вывез.

Договор давно истек, «Спартака» на горизонте нет (даже костромского), Федун тоже не поможет, что делать дальше – непонятно», – написал Городницкий.

  • Давыдов – воспитанник «Спартака».
  • Свое прозвище «Русский Месси» он получил благодаря Леониду Федуну.
  • Нападающий выступал в Европе за софийский ЦСКА, юрмальский «Спартак» и «Младу-Болеслав».

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Источник: телеграм-канал Сибсканы

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Комментарии (8)
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Айболид
1739365975
Два случая - это уже не совпадение . Результат работы спартаковской академии во всей красе .
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alefreddy
1739366103
покатился так называемый Мэсси по наклонной.Башню сорвало
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...короче
1739366795
...у кого проблемы с деньгами, тот не имеет возможности красть в Эмиратах...
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темирхан
1739370231
молодым игрокам до 23-25 лет з/п нужно платить максимум 40 т р. а не млн евро!
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ivany4
1739370425
Вот не понимаю, зачем все описывать языком "эзопа"? Если обвиняют парня в воровстве, то и пишите все подробно. А то какие-то намеки, слухи, недомолвки... Если его обвинили в краже, так где он сейчас в эмиратах или дома??
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andrei-sarap-yandex
1739373238
по следам ДЗЮБЫ
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Мордаванин
1739373729
просрал фамилиюи опорочил стадо))
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