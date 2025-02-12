Дениса «Русского Месси» Давыдова обвинили в воровстве – у экс-спартаковца финансовые проблемы

Стало известно, почему форварда Дениса Давыдова отчислили из медийного «БроукБойз».
«Выяснил истинную причину кика Давыдова ака русского Месси из ФК «Броуки».
Оказывается, несколько членов этой прекрасной команды совершили кражу в ОАЭ и были пойманы с поличным как дешeвки. Странно, что убрали только Давыдова, хотя он был не единственным вором. Дельце пытались замять и назвали причиной кика алкоголь», – написал игрок «Амкала» Сибскана.
Блогер Павел Городницкий сообщил о финансовых проблемах у Давыдова.
«У Давыдова правда проблемы с деньгами.
Почему-то я не удивлен. C Давыдовым связан максимально странный и абсурдный слух: якобы его агент просил Леонида Федуна дать зарплату поменьше, чтобы парню не сорвало голову. Федун не послушал и выписал Денису такой тяжелый контракт, что тот не вывез.
Договор давно истек, «Спартака» на горизонте нет (даже костромского), Федун тоже не поможет, что делать дальше – непонятно», – написал Городницкий.
- Давыдов – воспитанник «Спартака».
- Свое прозвище «Русский Месси» он получил благодаря Леониду Федуну.
- Нападающий выступал в Европе за софийский ЦСКА, юрмальский «Спартак» и «Младу-Болеслав».