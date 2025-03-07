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Черданцев назвал ключевую проблему «Спартака»

Сегодня, 00:12
12

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об игре «Спартака» после зимней паузы.

  • Москвичи выиграли 7 подряд матчей в Премьер-лиге.
  • Они сравнялись с «Зенитом» и «Краснодаром», не лидируя только из-за дополнительных показателей.
  • Следующий соперник спартаковцев – «Рубин».

– Как тебе игра «Спартака» с «Оренбургом»?

– Не знаю, кто говорил, что «Спартаку» будет легко. У нас нет в чемпионате команды, которую можно легко обыграть. Даже аутсайдер готовится и играет низким блоком.

Но у «Спартака» как не было баланса между атакой и обороной, так и нет. И не будет никогда, если команда хочет играть в атакующий футбол. Это будет беда любой команды, которая хочет играть в атаку.

У «Спартака» нет полузащитника, который бы отбирал мяч, Умяров – не отбирающий полузащитник, скорее созидательный. Это такой стиль, а не критика. Надо забивать больше, чем соперник, вот и всe.

Учитывая потерю Сперцяна у «Краснодара» и состояние, в котором «Динамо» вышло из сборов, думаю «Спартак» и «Зенит» сейчас главные претенденты на чемпионство. Очный матч многое решит.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Черданцев Георгий
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Комментарии (12)
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momwig_
1741297975
Жора Ипотека взбунттвался?
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шахта Заполярная
1741305903
Чердак все проблемы в Спартаке ищет. Ну не дает он ему покоя.
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nik55
1741317245
чердак у тебя тоже проблема но с головой и неисправимая
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Кривая да нелёгкая
1741318212
Колхозная игра Спартака на протяжении нескольких лет) ажиотаж поднимает пресса вокруг а про судейство молчат слепошарые! А ведь за счет судей и тащат спам на верх
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subbotaspartak
1741319158
Всё обозначил, всё решил, Никто не скажет, что дебил...
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алдан2014
1741320322
Чердак первый специалист всея Руси.
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власик
1741320483
Сколько много у нас сусликов-агрономов! И черданцев и губерниев и какой-то хрен знает кисляк из цска. А в футболе нам ровня замбия бангладеш папуа-новая гвинея. Зато за столами с умными мордами восседают те кто футболу россии не принес нихера(совсем)!
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Каратель помойников
1741325325
Главная проблема Спартака это то что всякая шваль пытается умничать про спартак.будь это алкаш-комментатор или вшивый сикелоид
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САДЫЧОК
1741326454
У Спартака вообще нет центра полузащиты! Умяров не то , что отбирать-он пас не может дать точный, не говоря о том , чтобы развивать и ускорять атаку! И да, самое главное даже с Никакущим Рябчуком Спартак будет чемпионом!
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мАсквобадгуно
1741328521
Самая главная проблема Спартака, это то что он, до сих пор не расформирован!
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