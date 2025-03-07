Черданцев назвал ключевую проблему «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об игре «Спартака» после зимней паузы.

Москвичи выиграли 7 подряд матчей в Премьер-лиге.

Они сравнялись с «Зенитом» и «Краснодаром», не лидируя только из-за дополнительных показателей.

Следующий соперник спартаковцев – «Рубин».

– Как тебе игра «Спартака» с «Оренбургом»?

– Не знаю, кто говорил, что «Спартаку» будет легко. У нас нет в чемпионате команды, которую можно легко обыграть. Даже аутсайдер готовится и играет низким блоком.

Но у «Спартака» как не было баланса между атакой и обороной, так и нет. И не будет никогда, если команда хочет играть в атакующий футбол. Это будет беда любой команды, которая хочет играть в атаку.

У «Спартака» нет полузащитника, который бы отбирал мяч, Умяров – не отбирающий полузащитник, скорее созидательный. Это такой стиль, а не критика. Надо забивать больше, чем соперник, вот и всe.

Учитывая потерю Сперцяна у «Краснодара» и состояние, в котором «Динамо» вышло из сборов, думаю «Спартак» и «Зенит» сейчас главные претенденты на чемпионство. Очный матч многое решит.