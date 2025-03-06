В ЦСКА приняли окончательное решение по трансферу Вильягры

Стало известно, присоединится ли Родриго Вильягра к ЦСКА в ближайшее время.
Несмотря на возникшие проблемы, сделку все-таки оформят. Аргентинский опорник будет заявлен за клуб РПЛ на вторую часть сезона.
«Небольшая задержка была вызвана тонкостями подготовки сложного и большого пакета документов по этому свободному агенту + ведением диалога, в частности, с федерацией футбола Аргентины.
Однако армейские юристы успешно справились со всеми нюансами и 24-летний опорник пополнил команду Николича», – сообщил источник.
- ЦСКА должен заплатить 4+1 миллиона долларов за 50% прав на Вильягру.
- Игрок формально расторг контракт с «Ривер Плейтом», поэтому пребывает в статусе свободного агента.
- С ним заключат соглашение по схеме «4+1».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова