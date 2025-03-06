В ЦСКА приняли окончательное решение по трансферу Вильягры

Стало известно, присоединится ли Родриго Вильягра к ЦСКА в ближайшее время.

Несмотря на возникшие проблемы, сделку все-таки оформят. Аргентинский опорник будет заявлен за клуб РПЛ на вторую часть сезона.

«Небольшая задержка была вызвана тонкостями подготовки сложного и большого пакета документов по этому свободному агенту + ведением диалога, в частности, с федерацией футбола Аргентины.

Однако армейские юристы успешно справились со всеми нюансами и 24-летний опорник пополнил команду Николича», – сообщил источник.