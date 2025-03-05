Переход аргентинского опорника в ЦСКА оказался на грани срыва

Полузащитник Родриго Вильягра может пропустить несколько месяцев.

Аргентинский опорник прилетел в Москву и успешно прошел медосмотр для ЦСКА, однако в клубе не уверены в оформлении трансфера.

«Из-за всех юридических сложностей оформления сделки решение по трансферу не принято. В среду должно состояться финальное совещание между представителями ЦСКА и игрока, на котором будет принято решение, как действовать дальше», – сообщил источник.

Один из вариантов – Вильягра станет игроком ЦСКА, но заявят его только со следующего сезона.