Мовсисян: «РПЛ была в топ-6 лиг мира»

Бывший форвард «Спартака» Юра Мовсисян оценил уровень РПЛ.
«По моему мнению, уровень чемпионата России действительно сильно упал. В то время там играли Роберто Карлос, Кураньи, Халк…
И посмотрите, какие футболисты приезжают сейчас. Тогда РПЛ была в топ-6 лучших лиг мира, это точно. Но сейчас политика разрушает это, и видеть это грустно», – сказал Мовсисян.
- Мовсисян играл в России с 2011 по 2016 год.
- Он переехал с семьeй в Лос-Анджелес в 1999-м.
- После завершения карьеры стал послом Федерации футбола Армении в Северной Америке.
Источник: «Чемпионат»