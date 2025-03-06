Мовсисян: «РПЛ была в топ-6 лиг мира»

Бывший форвард «Спартака» Юра Мовсисян оценил уровень РПЛ.

«По моему мнению, уровень чемпионата России действительно сильно упал. В то время там играли Роберто Карлос, Кураньи, Халк…

И посмотрите, какие футболисты приезжают сейчас. Тогда РПЛ была в топ-6 лучших лиг мира, это точно. Но сейчас политика разрушает это, и видеть это грустно», – сказал Мовсисян.