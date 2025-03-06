Юран прокомментировал возможное расширение ЧМ до 64 команд

Бывший форвард сборной России Сергей Юран отреагировал на желание ФИФА расширить чемпионат мира до 64 команд.
«На мой взгляд, это будет перебор.
Во-первых, как это скажется на футболистах и национальных чемпионатах? Раз будет так много команд, то и время проведения турнира увеличится, а как тогда футболистам нужно будет восстанавливаться после него перед началом сезона?
Во-вторых, всегда на чемпионат мира попадали лучшие команды, а здесь хотят просто собрать побольше команд, но в чем здесь логика? Давайте тогда все страны будут участвовать, раз юбилей», – сказал Юран.
- На ЧМ-2026 сыграют 48 команд – впервые в истории.
- ЧМ-2030 впервые пройдeт сразу в 6 странах: Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Уругвае и Парагвае.
- ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии.
Источник: «Спорт-Экспресс»