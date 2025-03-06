Экс-спартаковец Рассказов вспомнил поражение 1:7 от «Зенита»: «Было очень больно»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов поделился воспоминаниями о матче осенью 2021 года, в котором «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.

– После «Лестера» был матч с «Зенитом», Руй [Витория] подошел ко мне: «Вижу, сколько всего на тебя свалилось. Но не понимаю, почему ругают тебя одного. Ты готов выйти в Питере, все в порядке?» Убедил его, что все окей. Правда, потом…

– Потом вы проиграли «Зениту» 1:7. Было больно?

– Очень. В самом начале мне при попытке обыгрыша зарядил Клаудиньо – первый тайм я еле доиграл.

– К перерыву вы уже горели 0:4.

– Ни в одном пропущенном к тому моменту не было моей вины. Получил «лося», нога не разгибалась, но решил не подставлять запасных, чтобы не выходили в мясорубку. А кому хочется выходить в оборону, когда вас громят?

– Во втором тайме Промес один отыграл, но кошмар продолжился.

– И только подумал: «Может, хоть сейчас меня ругать не будут? Нет же моих ошибок». Но дальше из-за болей я действительно не смог добежать до одного момента, потом и Мостовой забил в пустые – не без моей ошибки.

Играть до финального на мужика или замениться – на этот счет может быть много мнений, но я решил остаться. И сейчас бы сделал так же. А самое интересное: в этот день и «Бавария» 0:5 попала, и «МЮ».