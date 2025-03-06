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  • Экс-спартаковец Рассказов вспомнил поражение 1:7 от «Зенита»: «Было очень больно»

Экс-спартаковец Рассказов вспомнил поражение 1:7 от «Зенита»: «Было очень больно»

Вчера, 20:20
15

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов поделился воспоминаниями о матче осенью 2021 года, в котором «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.

– После «Лестера» был матч с «Зенитом», Руй [Витория] подошел ко мне: «Вижу, сколько всего на тебя свалилось. Но не понимаю, почему ругают тебя одного. Ты готов выйти в Питере, все в порядке?» Убедил его, что все окей. Правда, потом…

– Потом вы проиграли «Зениту» 1:7. Было больно?

– Очень. В самом начале мне при попытке обыгрыша зарядил Клаудиньо – первый тайм я еле доиграл.

– К перерыву вы уже горели 0:4.

– Ни в одном пропущенном к тому моменту не было моей вины. Получил «лося», нога не разгибалась, но решил не подставлять запасных, чтобы не выходили в мясорубку. А кому хочется выходить в оборону, когда вас громят?

– Во втором тайме Промес один отыграл, но кошмар продолжился.

– И только подумал: «Может, хоть сейчас меня ругать не будут? Нет же моих ошибок». Но дальше из-за болей я действительно не смог добежать до одного момента, потом и Мостовой забил в пустые – не без моей ошибки.

Играть до финального на мужика или замениться – на этот счет может быть много мнений, но я решил остаться. И сейчас бы сделал так же. А самое интересное: в этот день и «Бавария» 0:5 попала, и «МЮ».

  • 27-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».
  • Он выступал за главную команду с 2017 по 2022 год.
  • Затем футболист ушел в «Крылья»
  • В этом сезоне в его активе 16 матчей и 3 ассиста.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Спартак Рассказов Николай
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Комментарии (15)
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мАсквобадгуно
1741282821
Странное дело, а я думал что счёт был 7:1. У мясных, мозги на бикрень!
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Тинез Розоп
1741282827
Вчера Радимовым били Зенит , сегодня Рассказовым Спартак)))…
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JIEGEHDA
1741282942
Это было не больно. Больно когда суют без согласия . А там всё было взаимно и открыто . Надо было сказать что Спартак получил удовольствие
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FWSPM
1741285223
Да один из твоих лучших матчей колян, а потом ты удивляешся что тебе сказали до свидания
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TIMOTHY
1741285732
Историческое поражение народных) это был праздник в стране на недельку! Главное что ни один сектант не ругался на судей
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IVANRUS777
1741287629
Лучше бы молчал. Каким надо быть дебилом, чтобы играть с травмой, а потом рассказать, что из-за этого ты допустил две результативные ошибки, но при этом думать, что всё сделал правильно.И причём тут вообще Бавария и МЮ...хочется одно сказать, что Слава Богу, что Рассказов уже не в Спартаке играет.
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БАЗАРА НЕТ
1741289162
Приятно вспомнить
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Спартачище
1741290977
Это будет единственным приятным воспоминанием фонадов провинциального болотного клупчика после его расфромрования
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7:1
1741291658
я тут был, гы-гы писал)
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FCSpartakM
1741292554
"но решил не подставлять запасных, чтобы не выходили в мясорубку" ХАХАХАХХАХАХАХААХАХАХ. Поэтому с чистой совестью практически все из-под себя пустил
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