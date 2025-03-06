Карпин назвал тренера, у которого хочет постажироваться

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не против поехать на стажировку в Европу.

«Много к кому можно поехать. Мне интересно, как Диего Симеоне организует оборону. Но самое главное и интересное происходит не на самих тренировках.

Ключевое – до или после тренировки. Как к ней готовятся и как разбирают. А на самом занятии всe и так понятно. Можно понаблюдать, что они там отрабатывают. И в интернете видео тренировок можно найти. Ну и какой толк? Важно, до какой степени будет открыт тренерский штаб. Если дело ограничится дружественным контактом: «Валерий, привет, как дела? Пойдeм, выпьем пива», – спасибо, это не очень интересно», – сказал Карпин.