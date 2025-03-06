Мовсисян оценил современный «Спартак»

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян доволен последними успехами московского клуба.

– Как вам современный «Спартак»?

– «Спартак» выступает потрясающе! Я был большим поклонником футболиста Деяна Станковича. Очень счастлив, что сейчас «Спартак» возвращается туда, где должен быть.

Так получилось, что «Краснодар» и «Спартак» борются за чемпионство друг с другом. У меня очень смешанные чувства на этот счeт, но видеть это – невероятно.