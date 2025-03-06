Мовсисян оценил современный «Спартак»

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян доволен последними успехами московского клуба.
– Как вам современный «Спартак»?
– «Спартак» выступает потрясающе! Я был большим поклонником футболиста Деяна Станковича. Очень счастлив, что сейчас «Спартак» возвращается туда, где должен быть.
Так получилось, что «Краснодар» и «Спартак» борются за чемпионство друг с другом. У меня очень смешанные чувства на этот счeт, но видеть это – невероятно.
- Москвичи выиграли 7 подряд матчей в РПЛ.
- Они сравнялись с «Зенитом» и «Краснодаром», не лидируя только из-за дополнительных показателей.
- Мовсисян выступал за «Спартак» с 2013 по 2016 год.
Источник: «Чемпионат»