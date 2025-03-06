Экс-спартаковец Давыдов объяснил, почему два года не играл в футбол

Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов по прозвищу «Русский Месси» рассказал о паузе в футбольной карьере.

– Я два года толком не играл в футбол – сначала травма, потом развод. Одно на другое наложилось. Было непросто, но мы справились.

– У тебя была депрессия?

– Нет. Но год я вообще не мог понять, как жить дальше без человека. Захожу домой – собаки нет, никого нет.

– Как ты этот год провел – лежал и смотрел в потолок?

– Просто отдыхал – так можно выразиться. Ты не на сборах, ты – нигде. Твои все тренируются, играют, а я…

Январь, февраль, март [2023-го] – самое ужасное было. Хотелось реально, чтобы кто-то пришел и помог. А никого нет.

И вот я сижу один – у себя загородом. Впереди что? Ничего. Воздух, баня, свободное плавание. Никто не пишет, я никому не пишу. И пошла колея. Такое одиночество, что страшно.

Не знал, чем закрыть эту пустоту. Просто сидишь дома и… Хотел даже предложить «Химкам»: «Давайте приеду на сборы? Хотя бы по кругу похожу». Но глупо это, зачем?

– Сколько дней подряд ты так отдыхал?

– До августа, наверное.

– Как супруга объяснила, что уходит?

– Скажу так: я в любом случае благодарен ей – за все.

Дай бог, у нее все хорошо. Желаю только добра и семейного счастья.

– Как ты со дна выбирался?

– В августе случилось приятное событие: позвали в «Народную команду». Ваня Стронг написал – не знаю, где бы я был, если бы не это сообщение. Все же думают: «Что ему писать? Он никуда не захочет выбираться».

В «Народной» приятный вайбик сложился, но когда сезон [Медиалиги] закончился – я опять чуть провалился.

А потом встретил девушку. Мы были знакомы – по общей компании, но тогда стали общаться. Потихоньку прошлая жизнь забывалась.