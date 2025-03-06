Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Жиго готов к возвращению в «Спартак»: «Привязан к очень крутым фанатам»

Жиго готов к возвращению в «Спартак»: «Привязан к очень крутым фанатам»

Сегодня, 17:16
14

Защитник «Лацио» Самуэль Жиго не против вернуться в «Спартак».

«Самуэль по-прежнему привязан к «Спартаку» и его очень крутым фанатам. Если «Спартак» с нами свяжется по поводу возвращения, мы обсудим данный вариант», – сказал агент Жиго Мохамед Беншенафи.

  • Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. В составе красно-белых провел 110 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 5 результативными передачами.
  • 31-летний Самуэль стоит 4 миллиона евро.
  • Жиго принадлежит «Марселю».

Еще по теме:
Агент Жиго назвал единственный клуб РПЛ, в который может перейти защитник 5
Экс-спартаковец Жиго травмировал игрока «Комо» 3
Агент Жиго высказался о возможном возвращении защитника в Россию
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Лацио Спартак Жиго Самуэль
Рекомендуем
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...короче
1741272435
...очень неплох был в Спартаке образца тех лет, только в одну реку дважды не войдёшь, хотя исключение было. Да и концепция игры в обороне у Станковича другая, нежели у Спартака тех лет, как и задачи игроков оборонительной линии, да и полузащиты тоже. А так, в своё время, был полезен игре команды, но всему своё время...
Ответить
мАсквобадгуно
1741273845
Лучше бы вернули Глушакова, Джекию и Соболева!
Ответить
TIMOTHY
1741274439
Узнал что бабло раздают всем от Лукойл
Ответить
ПалкоВводецъ007
1741275557
Прикипел к мазутному баблу. Почувствовал, что в спартаке любому неликвиду насыпают полные карманы денег. Гыгыгы
Ответить
Мордаванин
1741276267
там достаточно если шляпа биполярная сним свяжется точно приедетпоржать надкрутым фанатом)
Ответить
subbotaspartak
1741277324
Скорей всего бездомные сегодня порадуются и всё...
Ответить
Айболид
1741278197
Дык фанатов нет на стадионах (кроме КР или товарняков) , благодаря "фануйди" . Или ....
Ответить
Главные новости
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
20:08
В ЦСКА приняли окончательное решение по трансферу Вильягры
19:57
Хусанов признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в феврале
19:45
3
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Ливерпуля»
19:14
2
Юран прокомментировал возможное расширение ЧМ до 64 команд
18:55
Карпин назвал тренера, у которого хочет постажироваться
18:28
2
Информация о состоянии Тюкавина после операции в Мюнхене
18:14
4
ФотоДуглас Сантос и Луис Энрике не попали в финальный список сборной Бразилии на мартовские матчи
17:55
14
Жиго готов к возвращению в «Спартак»: «Привязан к очень крутым фанатам»
17:16
14
Количество участников ЧМ могут увеличить до 64
16:54
12
Все новости
Все новости
Черданцев высказался о проигранном споре Радимову
19:32
Карпин назвал тренера, у которого хочет постажироваться
18:28
2
Информация о состоянии Тюкавина после операции в Мюнхене
18:14
4
ФотоДуглас Сантос и Луис Энрике не попали в финальный список сборной Бразилии на мартовские матчи
17:55
14
«Это будет энциклопедия нашей жизни в 1990-00-е годы»: на «Матч ТВ» планируют опубликовать полный архив передачи «Футбольный клуб»
17:48
Мовсисян: «РПЛ была в топ-6 лиг мира»
17:23
2
Жиго готов к возвращению в «Спартак»: «Привязан к очень крутым фанатам»
17:16
14
Фото«Зенит» в марте сыграет с 15-кратным чемпионом Беларуси
16:49
Ненахов: «Если бы не потери очков в матчах с «Химками», «Локо» шел бы на 1-м месте»
16:19
9
Рассказов раскрыл, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ
16:13
3
ФотоВпервые опубликованы детские фото Уткина – сегодня Василию исполнилось бы 53 года
15:59
2
Неутешительный для «Спартака» прогноз Генича на матч с «Рубином»
15:48
20
ФотоПервое фото Тюкавина после операции в Мюнхене
15:27
5
Список комментаторов на матчи 20-го тура РПЛ
15:08
4
Денисов: «Детские тренеры в России должны получать 500 тысяч рублей в месяц»
14:58
32
Фото«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ
14:51
3
В «Спартаке» назвали потолок зарплат для игроков
14:43
8
Карпин откровенно рассказал, о чем разговаривал с Кахигао на матче «Спартак» – «Оренбург»
14:32
1
Мовсисян назвал причины ухода из «Спартака» в 2016 году
14:24
1
Стало известно, что Селихова не устраивало в «Спартаке»
13:57
5
Андрей Мостовой одним прилагательным описал будущий матч «Зенита» с «Факелом»
13:49
2
Семак ответил на вопрос об участии 33-миллионного новичка «Зенита» в матче с «Факелом»
13:39
10
Рассказов озвучил свою версию слива из «Спартака»: «Неприятно было услышать такое от Тедеско»
13:30
11
Газзаев спрогнозировал, когда российские команды вернут в международные турниры
13:13
3
РФС назначил судей на матчи 20-го тура РПЛ
13:07
3
Экс-спартаковец Рассказов – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Я Сашу понимаю»
13:00
6
ВидеоЭкс-жена Тарасова Бузова выложила новые откровенные кадры в купальнике
12:39
5
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
12:36
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 