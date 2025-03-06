Жиго готов к возвращению в «Спартак»: «Привязан к очень крутым фанатам»

Защитник «Лацио» Самуэль Жиго не против вернуться в «Спартак».

«Самуэль по-прежнему привязан к «Спартаку» и его очень крутым фанатам. Если «Спартак» с нами свяжется по поводу возвращения, мы обсудим данный вариант», – сказал агент Жиго Мохамед Беншенафи.