Жиго готов к возвращению в «Спартак»: «Привязан к очень крутым фанатам»

Защитник «Лацио» Самуэль Жиго не против вернуться в «Спартак».
«Самуэль по-прежнему привязан к «Спартаку» и его очень крутым фанатам. Если «Спартак» с нами свяжется по поводу возвращения, мы обсудим данный вариант», – сказал агент Жиго Мохамед Беншенафи.
- Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. В составе красно-белых провел 110 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 5 результативными передачами.
- 31-летний Самуэль стоит 4 миллиона евро.
- Жиго принадлежит «Марселю».
Источник: Metaratings