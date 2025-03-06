Черданцев высказался о проигранном споре Радимову

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о проигрыше спора Владиславу Радимову.

Стороны спорили на выход зенитовца Александра Соболева в стартовом составе на матч с ЦСКА (0:0).

– Вы проиграли спор Радимову. Отдали ли вы ему «должок»?

– Нет, мы договорились это сделать на ближайшем эфире. Я считаю, что у меня были основания выиграть. Для меня странно выставлять в основной состав Матео Кассьерру. На мой взгляд, он самый слабый нападающий в «Зените», загадка, почему он играет в основном составе.

Если говорить про Соболева, то непросто выходить в такую игру, когда у вас команда не выигрывает на своем поле. Конечно, вы начнете делать всe, чтобы победить. Если бы Соболев играл с первых минут, мы бы увидели больше футбола в его исполнении. Видел его на сборах, и он произвел большее впечатление, чем Кассьерра. Видимо, есть другие нюансы, которых не видно со стороны.