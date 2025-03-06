Ненахов: «Если бы не потери очков в матчах с «Химками», «Локо» шел бы на 1-м месте»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов сожалеет из-за результатов матчей с «Химками» в прошлом году.
– То, что «Локомотив» не усилился зимой – это хорошо или плохо?
– Не думаю, что «Локомотиву» нужно было усиление. У нас команда хорошая, сильная и молодая. Просто потеряли очки с тем, с кем не должны были терять.
Если бы с «Химками» в двух матчах не потеряли очки, то мы бы сейчас были на первом месте. Давайте будем думать, что у нас всe хорошо. Честно, я сам лично так считаю.
- «Локо» отстает от 1-го места на 4 очка.
- Ближайший соперник «Локомотива» – «Ахмат» (7 марта).
- «Локо» не брал РПЛ с 2018 года.
Источник: «Чемпионат»