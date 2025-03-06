Ненахов: «Если бы не потери очков в матчах с «Химками», «Локо» шел бы на 1-м месте»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов сожалеет из-за результатов матчей с «Химками» в прошлом году.

– То, что «Локомотив» не усилился зимой – это хорошо или плохо?

– Не думаю, что «Локомотиву» нужно было усиление. У нас команда хорошая, сильная и молодая. Просто потеряли очки с тем, с кем не должны были терять.

Если бы с «Химками» в двух матчах не потеряли очки, то мы бы сейчас были на первом месте. Давайте будем думать, что у нас всe хорошо. Честно, я сам лично так считаю.