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Давыдов раскрыл, сколько зарабатывал в «Спартаке»

7 марта 2025, 00:36
1

Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов по прозвищу «Русский Месси» рассказал о доходах в период выступлений за московский клуб.

– Читал, что тебе в «Спартаке» в итоге дали зарплату 1 миллион евро.

– Байка. Таких денег и близко не было.

– Но зарплата точно выросла после яркого отрезка. На тебя это повлияло?

Конечно, когда получаешь 24 тысяч рублей в месяц, потом 60, а потом тебе дают полмиллиона, это приятно. Плюс бывало, что тройные премиальные получал за выходные – сыграл тайм за дубль, тайм за «Спартак-2», попал в заявку основы.

Круто. Но первым делом купил квартиру, потом загородный дом – не тратил вообще ни на что больше.

Только после позволял себе в ЦУМ сходить, хотя я и не фанат такого. Проще было по контракту с Nike набрать вещей – кроссовки, кофту, барсетку.

– Еще рассказывали, что твой агент просил Федуна предложить тебе контракт поменьше. Чтобы не сломать деньгами.

– Там не так было: перед арендой в Чехии «Спартак» попросил упасть в зарплате. Это было условие, чтобы меня отпустили.

Я согласился. Когда вернулся из аренды, зарплата так и осталась.

  • Давыдов – воспитанник «Спартака».
  • Свое прозвище «Русский Месси» он получил благодаря Леониду Федуну.
  • Нападающий выступал в Европе за софийский ЦСКА, юрмальский «Спартак» и «Младу-Болеслав».
  • Его последним профессиональным клубом были «Химки».

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Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Спартак Давыдов Денис
Комментарии (1)
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alefreddy
1741377079
а за какие заслуги платить так ничего не добился и дальше покатился
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