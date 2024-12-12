Борис Ротенберг получил тренерскую лицензию УЕФА

Заместитель генерального директора по развитию молодeжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг получил тренерскую лицензию категории «B-УЕФА».

Ее вручил 38-летнему экс-футболисту главный инструктор Академии РФС по тренерскому образованию, инструктор ФИФА и УЕФА Александр Венцель.

«Хочу поблагодарить руководителя Академии РФС Ирину Геннадьевну Баранову и всe руководство РФС за большую работу, которая проводится для улучшения системы подготовки тренеров. Обучение даст мне возможность использовать современные методики и подходы в развитии футбола в России.

Тренерская лицензия «B-УЕФА» поможет мне детально понять ту информацию, которую получают наши тренеры при обучении. Такой подход позволит нам в департаменте развития молодeжного футбола выстроить более качественное взаимодействие с тренерами команд академии всех возрастов», – сказал Ротенберг.

Игровая карьера Ротенберга продолжалась с 2003 по 2022 годы. Он стал чемпионом и обладателем Кубка России в составе «Локомотива».

Его брат Роман Ротенберг является главным тренером хоккейного клуба СКА и хоккейной сборной «Россия 25».

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