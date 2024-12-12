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    Борис Ротенберг получил тренерскую лицензию УЕФА

    Заместитель генерального директора по развитию молодeжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг получил тренерскую лицензию категории «B-УЕФА».

    Ее вручил 38-летнему экс-футболисту главный инструктор Академии РФС по тренерскому образованию, инструктор ФИФА и УЕФА Александр Венцель.

    «Хочу поблагодарить руководителя Академии РФС Ирину Геннадьевну Баранову и всe руководство РФС за большую работу, которая проводится для улучшения системы подготовки тренеров. Обучение даст мне возможность использовать современные методики и подходы в развитии футбола в России.

    Тренерская лицензия «B-УЕФА» поможет мне детально понять ту информацию, которую получают наши тренеры при обучении. Такой подход позволит нам в департаменте развития молодeжного футбола выстроить более качественное взаимодействие с тренерами команд академии всех возрастов», – сказал Ротенберг.

    • Игровая карьера Ротенберга продолжалась с 2003 по 2022 годы. Он стал чемпионом и обладателем Кубка России в составе «Локомотива».
    • Его брат Роман Ротенберг является главным тренером хоккейного клуба СКА и хоккейной сборной «Россия 25».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    12.12.2024 12:35
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1733997160
    Семейный бизнес при спорте процветает,"ширится и шоперится".Вот умное семейство,давно смекнуло,где находится страна Эльдорадо.А два-три паспорта вражеских государств,в дополнение к российскому,это не помеха,а подмога.Мост между прошлым и будущим.
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    bset
    1733998901
    Ждем, когда из футбола начнут гнать, как сейчас брата из хоккея. А там уже его отца и его братца гнать в Финляндию.
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    АЛЕКС 58
    1734004013
    Пора эту семейку вслед за Садыговым,на нары
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    rash1959
    1734007774
    многовато втротихбергов развелось
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