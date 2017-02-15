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    Альбиоль рассчитывает, что «Наполи» покажет свой уровень в матче с «Реалом»

    Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль рассказал о настрое своей команды перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    «Играть здесь всегда непросто. Знаем, что должны отдать борьбе все силы. Особенно завтра, чтобы сохранить шансы перед ответной игрой на своем поле. Надо быть начеку с первой до последней минуты.

    Наша команда прибавляет от года к году. Год назад мы играли в Лиге Европы, теперь – в Лиге чемпионов. У нас есть возможность показать свой уровень в очень важном матче, мы не будем бояться. Понимаем, что нельзя расслабляться ни на секунду, как могло произойти прежде. Уверен, настрой у нас будет подходящий. Очень хотим добыть хороший результат, с которым уже можно возвращаться в Неаполь», – рассказал Альбиоль.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Наполи» пройдет в среду, 15 февраля, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    15.02.2017 06:42
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 15 февраля 2017, 09:12

      Реал выиграет у автобусного парка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 15 февраля 2017, 09:01

      интересная игра

      0
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