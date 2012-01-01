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    Магуайр, Фернандеш, Погба и Кавани – в команде сезона Лиги Европы

    УЕФА опубликовал собственную версию символической сборной Лиги Европы по итогам сезона-2020/21.

    Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Пау Лопес («Рома»), Херонимо Рульи («Вильярреал»);

    Защитники: Рауль Альбиоль («Вильярреал»), Гарри Магуайр («МЮ»), Аарон Ван-Биссака («МЮ»), Джанлука Манчини («Рома»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Альфонсо Педраса («Вильярреал»), Пау Торрес («Вильярреал»);

    Полузащитники: Бруну Фернандеш («МЮ»), Дани Парехо («Вильярреал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Поль Погба («МЮ»), Этьен Капу («Вильярреал»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Лукаш Провод («Славия»), Скотт Мактоминей («МЮ»);

    Нападающие: Жерар Морено («Вильярреал»), Эдинсон Кавани («МЮ»), Душан Тадич («Аякс»), Эдин Джеко («Рома»), Николя Пепе («Арсенал»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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