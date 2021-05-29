Магуайр, Фернандеш, Погба и Кавани – в команде сезона Лиги Европы

УЕФА опубликовал собственную версию символической сборной Лиги Европы по итогам сезона-2020/21.
Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Пау Лопес («Рома»), Херонимо Рульи («Вильярреал»);
Защитники: Рауль Альбиоль («Вильярреал»), Гарри Магуайр («МЮ»), Аарон Ван-Биссака («МЮ»), Джанлука Манчини («Рома»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Альфонсо Педраса («Вильярреал»), Пау Торрес («Вильярреал»);
Полузащитники: Бруну Фернандеш («МЮ»), Дани Парехо («Вильярреал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Поль Погба («МЮ»), Этьен Капу («Вильярреал»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Лукаш Провод («Славия»), Скотт Мактоминей («МЮ»);
Нападающие: Жерар Морено («Вильярреал»), Эдинсон Кавани («МЮ»), Душан Тадич («Аякс»), Эдин Джеко («Рома»), Николя Пепе («Арсенал»).