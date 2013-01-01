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    «Вильярреал» может купить за 5 миллионов экс-защитника «Реала» Альбиоля

    Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль попал в сферу интересов «Вильярреала».

    Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, испанский клуб готов заплатить за 33-летнего футболиста пять миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

    В случае ухода Альбиоля «Наполи» постарается подписать Костаса Маноласа из «Ромы», на которого также претендует «Милан».

    • Альбиоль выступает за «Наполи» с 2013 года.
    • В составе неаполитанцев он забил шесть голов в 236 матчах.
    • Ранее центрбек защищал цвета «Валенсии», «Хетафе» и «Реала».

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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