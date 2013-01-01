«Вильярреал» может купить за 5 миллионов экс-защитника «Реала» Альбиоля

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль попал в сферу интересов «Вильярреала».

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, испанский клуб готов заплатить за 33-летнего футболиста пять миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

В случае ухода Альбиоля «Наполи» постарается подписать Костаса Маноласа из «Ромы», на которого также претендует «Милан».