Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    «Милан» интересуется защитником «Ромы» Маноласом

    «Милан» проявляет интерес к центральному защитнику «Ромы» Костасу Маноласу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, за грека придется заплатить 36 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

    «Рома» готова продать одного из своих лидеров, чтобы решить проблемы с финансовым фэйр-плей.

    Если по трансферу Маноласа договориться не удастся, то «Милан» переключит внимание на Деяна Ловрена из «Ливерпуля».

    • 28-летний футболист выступает за «Рому» с августа 2014 года.
    • В сезоне-2018/19 он забил два гола и сделал один ассист в 35 матчах.
    • Контракт Маноласа с римским клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71674
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru