«Милан» интересуется защитником «Ромы» Маноласом

«Милан» проявляет интерес к центральному защитнику «Ромы» Костасу Маноласу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, за грека придется заплатить 36 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.
«Рома» готова продать одного из своих лидеров, чтобы решить проблемы с финансовым фэйр-плей.
Если по трансферу Маноласа договориться не удастся, то «Милан» переключит внимание на Деяна Ловрена из «Ливерпуля».
- 28-летний футболист выступает за «Рому» с августа 2014 года.
- В сезоне-2018/19 он забил два гола и сделал один ассист в 35 матчах.
- Контракт Маноласа с римским клубом рассчитан до 2022 года.