«Милан» интересуется защитником «Ромы» Маноласом

«Милан» проявляет интерес к центральному защитнику «Ромы» Костасу Маноласу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, за грека придется заплатить 36 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

«Рома» готова продать одного из своих лидеров, чтобы решить проблемы с финансовым фэйр-плей.

Если по трансферу Маноласа договориться не удастся, то «Милан» переключит внимание на Деяна Ловрена из «Ливерпуля».