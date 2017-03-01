Рейна признался, что очень зол на арбитров

Вратарь «Наполи» Пепе Рейна выступил с критикой в адрес судейской бригады после первого полуфинального матча Кубка Италии с «Ювентусом».

«Мы провели хороший первый тайм, но во второй половине из-за действий арбитра все перевернулось с ног на голову. Он прямо повлиял на результат этой встречи своими решениями.

Я не мог просто испариться в моменте со вторым пенальти. Или вратарям уже нельзя касаться даже мяча? Я сыграл в мяч, а Куадрадо должен был или перепрыгнуть через меня, или пробежать мимо.

Стоит больше говорить об эпизоде, в котором арбитры не назначили пенальти за фол на Альбиоле. Тот пенальти был гораздо более очевидным, чем в случае с Куадрадо. Конечно, нам нужно улучшать свою игру, но я очень зол на арбитров», – приводит слова Рейны Rai Sport.

Первый полуфинальный матч Кубка Италии «Ювентус» – «Наполи» закончился со счетом 3:1.