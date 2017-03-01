Рейна признался, что очень зол на арбитров

О как, а про их спорный гол, когда их игрок на корпус был в оффсайде? Или когда дибалу откровенно в спину толкнули, во время выхода один на один? Рейна должен был не испариться, а отвести угрозу. Он пр правилам этого не сделал, мяч продолжил катитьсч в сторону ворот , а Куадрадо продолжил за ним бежать. То, что Рейна не успел убрать руки и не испарился-его проблемы. И его опять же проблемы, что он правила не читает. Абсолютно в таких случаях не достаточно просто касания, нужно иметь факт отведения угрозы от ворот.
Вратарь «Наполи» Пепе Рейна выступил с критикой в адрес судейской бригады после первого полуфинального матча Кубка Италии с «Ювентусом».
«Мы провели хороший первый тайм, но во второй половине из-за действий арбитра все перевернулось с ног на голову. Он прямо повлиял на результат этой встречи своими решениями.
Я не мог просто испариться в моменте со вторым пенальти. Или вратарям уже нельзя касаться даже мяча? Я сыграл в мяч, а Куадрадо должен был или перепрыгнуть через меня, или пробежать мимо.
Стоит больше говорить об эпизоде, в котором арбитры не назначили пенальти за фол на Альбиоле. Тот пенальти был гораздо более очевидным, чем в случае с Куадрадо. Конечно, нам нужно улучшать свою игру, но я очень зол на арбитров», – приводит слова Рейны Rai Sport.
Первый полуфинальный матч Кубка Италии «Ювентус» – «Наполи» закончился со счетом 3:1.