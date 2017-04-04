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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Вильярреал
Бетис - Вильярреал: обзор матча 04 апреля 2017
Бетис
04.04.2017, вторник, 22:30
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
47'
Адриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Вильярреал
85'
Замена
Х. Коста
️️️️
Адриан
Замена
А. Алегрия
️️️️
А. Тошка
78'
Замена
Р. Донк
️️️️
Д. Брашанац
77'
Желтая карточка
Р. Дурмиси
73'
70'
Желтая карточка
Джонатан
68'
Замена
Бруно
️️️️
Р. Сориано
66'
Желтая карточка
В. Руис
64'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Н. Сансоне
Замена
Хоакин
️️️️
К. Пиччини
54'
47'
ГОЛ! 0:1!
Адриан
Пас отдал
Х. Анхель
Желтая карточка
Д. Брашанац
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
6
Джонатан
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
17
Хоакин
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-2-3-2
1
Адан
22
Дурмиси
18
Гонсалес
14
Тошка
2
Пеццелла
12
Пиччини
25
Себальос
14
Пардо
5
Брашанац
19
Санабрия
24
Кастро
4-1-2-2-1
1
Андрес
2
Гаспар
4
Руис
37
Мусаккио
3
Анхель
16
Родри
21
Сориано
6
Джонатан
70
Кастильехо
11
Сансоне
20
Адриан
5
Брашанац
4
Донк
4
Донк
5
Брашанац
12
Пиччини
17
Хоакин
17
Хоакин
12
Пиччини
14
Тошка
15
Алегрия
15
Алегрия
14
Тошка
20
Адриан
24
Коста
24
Коста
20
Адриан
21
Сориано
21
Бруно
21
Бруно
21
Сориано
11
Сансоне
94
Бакамбу
94
Бакамбу
11
Сансоне
Остались в запасе
Бетис
Вильярреал
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
25
Мариано Барбоса
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Бетис - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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