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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Бетис
Вильярреал - Бетис: обзор матча 13 августа 2023
Вильярреал
13.08.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
61'
Х. Куэнка
20'
А. Перес
90+6'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Бетис
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
В. Жозе
Пас отдал
Ю. Сабали
90'
+1
Замена
П. Акуоку
️️️️
Г. Родригес
88'
Желтая карточка
Г. Родригес
84'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
А. Перес
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Р. Террац
83'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Ж. Морено
83'
71'
Замена
Родри
️️️️
Л. Энрике
71'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Иско
Желтая карточка
А. Манди
70'
ГОЛ! 1:1!
Х. Куэнка
Пас отдал
А. Баэна
61'
60'
Желтая карточка
Л. Фелипе
Замена
Э. Капу
️️️️
С. Комесанья
57'
46'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
27'
Желтая карточка
Б. Иглесиас
Замена
А. Педраса
️️️️
А. Морено
24'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Перес
Пас отдал
Л. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
22
Иско
АП
11
Луис Энрике
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
4
Денис Суарес
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Бетис
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Хуан Крус
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
30
Фран Вьейтес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Йоргенсен
5
Морено
2
Манди
4
Куэнка
8
Фойт
11
Террац
14
Комесанья
10
Парехо
10
Баэна
9
Серлот
7
Морено
4-1-1-2-2
1
Силва
20
Сабали
2
Пеццелла
5
Фелипе
16
Абнер
21
Рока
2
Родригес
11
Энрике
22
Иско
7
Иглесиас
22
Перес
5
Морено
23
Педраса
23
Педраса
5
Морено
14
Комесанья
6
Капу
6
Капу
14
Комесанья
7
Морено
4
Суарес
4
Суарес
7
Морено
11
Террац
25
Моралес
25
Моралес
11
Террац
22
Перес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
22
Перес
2
Родригес
24
Акуоку
24
Акуоку
2
Родригес
11
Энрике
10
Родри
10
Родри
11
Энрике
22
Иско
24
Руйбаль
24
Руйбаль
22
Иско
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Вильярреал
Бетис
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
22
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
19
Хуан Крус
АП
30
Фран Вьейтес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
22
Бен Бреретон
ЛВ
Остались в запасе
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
19
Хуан Крус
АП
30
Фран Вьейтес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вильярреал - Бетис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
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