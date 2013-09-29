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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Вильярреал
Бетис - Вильярреал: обзор матча 29 сентября 2013
Бетис
29.09.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
36'
Н. Игьебор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Вильярреал
Желтая карточка
Д. Вила
90'
Замена
Х. Торрес
️️️️
Л. Рейес
80'
79'
Желтая карточка
Кани
Желтая карточка
Л. Рейес
79'
72'
Желтая карточка
Б. Йокич
69'
Замена
Ж. Пербе
️️️️
И. Уче
Замена
Хуанфран
️️️️
А. Вадильо
67'
Желтая карточка
Х. Чика
62'
Замена
Начо
️️️️
Х. Матилья
61'
57'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Х. Перейра
57'
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
Желтая карточка
А. Амайя
53'
ГОЛ! 1:0!
Н. Игьебор
36'
Желтая карточка
А. Вадильо
23'
Желтая карточка
Х. Матилья
15'
10'
Желтая карточка
М. Гаспар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Лоренцо Рейес
ОП
40
Носа Игьебор
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
25
Хоан Верду
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
20
Хавьер Акино
ПП
14
Икечукву Уче
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
23
Начо
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Чули
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Сара
12
Вила
4
Амайя
3
Паулао
2
Чика
21
Рейес
40
Игьебор
8
Матилья
14
Вадильо
25
Верду
19
Молина
4-4-2
1
Асенхо
2
Гаспар
37
Мусаккио
5
Дорадо
5
Йокич
20
Акино
14
Тригерос
21
Бруно
8
Кани
9
Перейра
14
Уче
8
Матилья
23
Начо
23
Начо
8
Матилья
21
Рейес
25
Торрес
25
Торрес
21
Рейес
14
Вадильо
24
Хуанфран
24
Хуанфран
14
Вадильо
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
14
Уче
24
Пербе
24
Пербе
14
Уче
9
Перейра
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
9
Перейра
Остались в запасе
Бетис
Вильярреал
1
Стефан Андерсен
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
12
Хуан Карлос
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Чули
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Бетис - Вильярреал
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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