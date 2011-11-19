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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Бетис
Вильярреал - Бетис: обзор матча 19 ноября 2011
Вильярреал
19.11.2011, суббота, 21:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
20'
Б. Валеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Бетис
Желтая карточка
Д. Лопес
+2
Замена
М. Сенна
️️️️
Б. Валеро
Замена
Хоселу
️️️️
Д. Де Гузман
Желтая карточка
Б. Валеро
Замена
К. Марчена
️️️️
Э. Перес
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Р. Кастро
Желтая карточка
М. Мусаккио
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Б. Эчебаррия
Замена
Х. Матилья
️️️️
Ириней
Желтая карточка
М. Рубен
Желтая карточка
Р. Кастро
Желтая карточка
Бруно
ГОЛ! 1:0!
Б. Валеро
Пас отдал
М. Рубен
20'
Желтая карточка
Исидоро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
17
Исидоро
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
0
Ириней
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
9
Хоселу
ЦФ
Бетис
31
Фабри
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
24
Эзекиль Кальвенте
ЛП
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
3-2-3-2
13
Лопес
21
Катала
37
Мусаккио
2
Гонсало
3
Ориоль
2
Гаспар
21
Бруно
6
Валеро
18
Де Гузман
30
Перес
15
Рубен
4-4-2
13
Касто
17
Исидоро
5
Дорадо
29
Устариц
23
Начо
7
Эчебаррия
0
Ириней
87
Каньяс
8
Посуэло
19
Молина
24
Кастро
30
Перес
24
Марчена
24
Марчена
30
Перес
6
Валеро
19
Сенна
19
Сенна
6
Валеро
18
Де Гузман
9
Хоселу
9
Хоселу
18
Де Гузман
0
Ириней
8
Матилья
8
Матилья
0
Ириней
7
Эчебаррия
10
Монтеро
10
Монтеро
7
Эчебаррия
24
Кастро
24
Санта Крус
24
Санта Крус
24
Кастро
Остались в запасе
Вильярреал
Бетис
1
Сесар Санчес
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
31
Фабри
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
24
Эзекиль Кальвенте
ЛП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
24
Эзекиль Кальвенте
ЛП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Вильярреал - Бетис
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
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