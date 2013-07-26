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    Хуан Карлос Гарридо

    Тренер
    Имя Хуан Карлос
    Фамилия Гарридо
    Гражданство Испания
    Дата рождения 3 марта 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Брюгге 6 4 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.07.2013 Брюгге 2 : 0 Шарлеруа
    04.08.2013 Остенде 1 : 2 Брюгге
    11.08.2013 Брюгге 1 : 1 Зюлте-Варегем
    17.08.2013 Мехелен 1 : 2 Брюгге
    25.08.2013 Брюгге 1 : 1 Гент
    14.09.2013 Брюгге 4 : 1 Льерс
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