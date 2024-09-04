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Хоселу
Хоселу
Завершил карьеру
3 марта 1991 (35), Картайя
#9 | Нападающий
177 см
Испания
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Публикации
Экс-форвард «Реала» сравнил Мбаппе с бутылкой кетчупа
2024.09.04 19:00
Кроос ответил Хоселу, спрогнозировавшему окончание его карьеры через два дня
2024.07.03 18:18
Футболист «Реала»: «В пятницу будет последний матч в карьере Крооса»
2024.07.03 16:29
1
Фото
Хоселу подписал контракт с новым клубом
2024.06.28 21:08
«Реал» объявил об уходе Хоселу
2024.06.28 20:37
Два игрока «Реала» продолжат карьеру в Саудовской Аравии
2024.06.24 14:46
1
Анчелотти: «Это из-за Хоселу «Реал» сейчас не в отпуске»
2024.05.31 22:21
2
Фото
Игроки «Реала» женаты на очаровательных сестрах-близняшках
2024.05.17 17:24
Хоселу – третий игрок с дублем в полуфинале ЛЧ после выхода на замену
2024.05.09 00:27
Примера. «Реал» победил на выезде «Хетафе» (2:0) и вышел в лидеры, у Хоселу дубль
2024.02.02 00:55
1
Топ-3 форварда мира по версии Мораты
2023.12.09 18:40
1
Видео
Дебютный мяч Беллингема и гол ударом через себя – в обзоре матча «Реал» – «Манчестер Юнайтед»
2023.07.27 12:01
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Фото
Хоселу выбрал игровой номер в «Реале»
2023.06.20 13:25
«Реал» подтвердил третий летний трансфер
2023.06.19 12:03
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«Реал» бесплатно подпишет нападающего из вылетевшего «Эспаньола»
2023.05.30 15:27
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«Реал» нашел дублера для Бензема в предпоследней команде Примеры
2023.05.19 13:38
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