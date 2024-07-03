Кроос ответил Хоселу, спрогнозировавшему окончание его карьеры через два дня

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал слова своего экс-партнера по «Реалу» Хоселу.

Форвард сборной Испании сказал перед матчем с немцами в 1/4 финала Евро-2024: «Думаю, в пятницу будет последний матч в карьере Тони».

«Испания показывает фантастический футбол. Но у Германии тоже есть многое для того, чтобы помешать осуществлению мечты Хоселу. Эта игра точно не будет скучной.

Я знаю, почему Хоселу это сказал. Чтобы я улыбнулся. Нормально, что они так говорят, ведь они хотят выиграть Евро. Но я сделаю все, чтобы этого не случилось.

Конечно, я задумываюсь о том, что этот матч может быть последним. Но я не беспокоюсь – скорее, это мотивирует меня продержаться как можно дольше, надеюсь, до конца [турнира]», – заявил Кроос.

Испания и Германия встретятся 5 июля в 19:00 мск.

Победитель этой пары сыграет в 1/2 финала Евро-2024 либо с Францией, либо с Португалией.

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