Футболист «Реала»: «В пятницу будет последний матч в карьере Крооса»

Хоселу высказался о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Форвард «Реала» спрогнозировал вылет из турнира своего бывшего одноклубника Тони Крооса, решившего закончить карьеру.

«Для нас очень важно победить. Кроос? Нас не волнуют игроки другой команды. Мы должны верить в себя.

Думаю, в пятницу будет последний матч в карьере Тони», – заявил Хоселу.