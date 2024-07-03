Футболист «Реала»: «В пятницу будет последний матч в карьере Крооса»

Хоселу высказался о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.
Форвард «Реала» спрогнозировал вылет из турнира своего бывшего одноклубника Тони Крооса, решившего закончить карьеру.
«Для нас очень важно победить. Кроос? Нас не волнуют игроки другой команды. Мы должны верить в себя.
Думаю, в пятницу будет последний матч в карьере Тони», – заявил Хоселу.
- Испания и Германия встретятся 5 июля в 19:00 мск.
- Победитель этой пары сыграет в 1/2 финала Евро-2024 либо с Францией, либо с Португалией.
Источник: AS